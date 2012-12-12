香港股市: 恒指开盘涨至16个月高位,追随美股隔夜强劲表现

标题新闻：德银称准备增资约80亿欧元并评估多项战略举措，包括将邮政银行与其它零售业务合并
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路透香港12月12日电---香港股市周三开盘上涨0.4%,追随隔夜美股的强劲表现,并购活动升温激励投资者回归股市.
恒生指数.HSI开盘涨至16个月高位22,412.9点.恒生国企指数.HSCE上涨0.6%.(完)
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
--编译 兰秀娟;审校 丁琦
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路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 油价周五上涨，因美元走软带动了买盘，但在俄罗斯产油数据显示该国对全球减产协议的履约率不高后，投资人仍保持谨慎。