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货币新闻 | 2012年 12月 12日 星期三 09:38 BJT

香港股市: 恒指开盘涨至16个月高位,追随美股隔夜强劲表现

路透香港12月12日电---香港股市周三开盘上涨0.4%,追随隔夜美股的强劲表现,并购活动升温激励投资者回归股市.

恒生指数.HSI开盘涨至16个月高位22,412.9点.恒生国企指数.HSCE上涨0.6%.(完)

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

--编译 兰秀娟;审校 丁琦

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