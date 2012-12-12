港报社评: 政府须防电费变通胀火车头--星岛日报12月12日

两家电力公司计画元旦起加电费,当中服务本港80%人口的中华电力,平均加幅接近6%,不止带动通胀,而且跑赢大部分市民的工资调整,拖低市民生活质素,而且令人不安的,是电费还留下日后继续大加的尾巴.

今次中电提出的加幅,虽然惊吓度不及上次,却比上次落实的加幅大,而且远比今年3.9%整体通胀率高.就算撇除政府种种纾缓措施计算的基本通胀率,也只是4.5%,电费加近6%,势必加重市民和企业负担,而且在连锁效应下,变为通胀火车头.

享受到这些"节约回扣",优惠的,主要是单人住户和2人家庭,新安排符合鼓励节约用电的目标,有助稍减对基层小家庭负担.不过,调整用户累进收费结构,整体电费可以拉上补下保持不变,整体电费要加到跑赢通胀,势必提高各行各业成本,再转嫁到消费者身上,基层市民只是由直接变成间接受影响.

正当社会担心电费并带动百物腾贵之际,有环保组织认为,港人能够承受较高的电费加幅,相信当中含有寓禁于征的盘算,希望透过昂贵的电费,逼使大家节约用电,减轻空气污染.本港未推出胶袋税前,已经有不少市民改用环保袋的经验,以及海外一些地区征收垃圾费,要减少街边垃圾桶的副作用,都显示宣传教育,唤醒意识,比单纯寓禁于征重要和有效得多.

政府不宜采取寓禁于征的态度,去合理化高电费政策.尤其是天然气贵会是长期问题,差饷回赠则预计明年底就会用完,导致未来数年电费都有攀升的压力.政府不能袖手旁观,要及早设法扭转目前电费带动通胀的恶性效应.