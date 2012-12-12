港报社评: 能源政策重新定位,才可遏止两电搜括--明报12月12日

中电与港灯宣布明年电费加幅,中电加5.9%,港灯加2.9%,表面上加幅没有去年疯狂,不过是否合理,因为没有足够资料和数据参考,无从判断.两电割据维港两岸,分别成为垄断生意,在缺乏竞争之下,两电按利润管制协议,做稳赚不赔的生意,市民成为他们搜括的对象,若政府以市民福祉为念,应该研议包括鼓励节能、研究供电联网、向内地买核电、全面开放市场引入竞争等各方面,制订新能源政策,设法扭转市民利益任由宰割的局面.

两电已经成为两头巨兽,要使事态回归正轨,政府应该从研议制订新能源政策入手,争回主动,逐步改变目前的局面.另外,联网应该是能源政策的一部分,政府有责任主导,要求两电联网,还应该与珠三角地区联网,有更多现成和潜在供应,本港供电的安全系数就会更高,较中电和港灯各自单干,更有保证.而且联网之后,备用电量的作用会进一步减低,可以降低成本.政府还应该研议一个能源议题:是否向内地购买核电.若本港购买核电,有机会参与监督,或可增加安全系数.另外,核电成本较低,市民会因而得益.

两电独大的情港,与公众利益存在落差,政府应该以新思维,从根本上应对这个问题,研议节能、联网、引入竞争以至使用核电等议题,制订新能源政策,市民的利益才可以得到保障.政府有准备,起码2018年与两电谈判新利润管制计划时,才可以争回一些主动.