港报社评: 能源政策重新定位,才可遏止两电搜括--明报12月12日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
中电与港灯宣布明年电费加幅,中电加5.9%,港灯加2.9%,表面上加幅没有去年疯狂,不过是否合理,因为没有足够资料和数据参考,无从判断.两电割据维港两岸,分别成为垄断生意,在缺乏竞争之下,两电按利润管制协议,做稳赚不赔的生意,市民成为他们搜括的对象,若政府以市民福祉为念,应该研议包括鼓励节能、研究供电联网、向内地买核电、全面开放市场引入竞争等各方面,制订新能源政策,设法扭转市民利益任由宰割的局面.
两电已经成为两头巨兽,要使事态回归正轨,政府应该从研议制订新能源政策入手,争回主动,逐步改变目前的局面.另外,联网应该是能源政策的一部分,政府有责任主导,要求两电联网,还应该与珠三角地区联网,有更多现成和潜在供应,本港供电的安全系数就会更高,较中电和港灯各自单干,更有保证.而且联网之后,备用电量的作用会进一步减低,可以降低成本.政府还应该研议一个能源议题:是否向内地购买核电.若本港购买核电,有机会参与监督,或可增加安全系数.另外,核电成本较低,市民会因而得益.
两电独大的情港,与公众利益存在落差,政府应该以新思维,从根本上应对这个问题,研议节能、联网、引入竞争以至使用核电等议题,制订新能源政策,市民的利益才可以得到保障.政府有准备,起码2018年与两电谈判新利润管制计划时,才可以争回一些主动.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。