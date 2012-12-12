港报社评: 两电加价难拒绝,管制协议可优化--信报12月12日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
中电与港灯2家电力公司提出加价,幅度分别为5.9%及2.9%.公共事业加价,增加基层市民的生活负担,加上电力公司在连年盈利下,把所增成本转嫁给消费者,难免引起市民反对声音.
按照"利润管制协议"的安排,两电调整收费加价,只要基本电价加幅不多于5%,便毋须政府审批.昨天,压力团体到行政会议请愿,促请两电撤回加电费方案.按照然而,增加天然气发电,配合未来的减排计划,在天然气价格持续上升下,基于这些成本的变动非经营企业所能控制,而利润管制协议并没有规管燃料的加幅,使两电提出的加价理据也难以回绝.
如今两电加价所引起的公众反应清楚显示,企业定价,在强化股东利润的同时,也必须考虑市民利益.若然罔顾公众反对而把利润极大化,只会令政府通过更严苛的管制条件,削弱利润结构的弹性.
客观地看,目前的管制协议,对股东的利益保障墨较多,譬如,把净固定资产的准许回报率下调,另一方面却把固定资产投资的折旧摊长,使资产的价值得以维持在较高水平一段时间.也顾及电力生产所引起的环保问题,但对消费者用户的利益保障则较小.
昨两电宣布加价,并通过"节能回扣"优惠、电费稳定基金及政府在地租及差饷退款等方式回馈用户,但这些对公众利益保障的裁量权、所给予利益的多寡,由企业主导,用户显得很被动,因而管制协议对消费者利益保障的安排,相信仍有改善空间. (A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。