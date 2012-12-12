港报社评: 两电加价难拒绝,管制协议可优化--信报12月12日

中电与港灯2家电力公司提出加价,幅度分别为5.9%及2.9%.公共事业加价,增加基层市民的生活负担,加上电力公司在连年盈利下,把所增成本转嫁给消费者,难免引起市民反对声音.

按照"利润管制协议"的安排,两电调整收费加价,只要基本电价加幅不多于5%,便毋须政府审批.昨天,压力团体到行政会议请愿,促请两电撤回加电费方案.按照然而,增加天然气发电,配合未来的减排计划,在天然气价格持续上升下,基于这些成本的变动非经营企业所能控制,而利润管制协议并没有规管燃料的加幅,使两电提出的加价理据也难以回绝.

如今两电加价所引起的公众反应清楚显示,企业定价,在强化股东利润的同时,也必须考虑市民利益.若然罔顾公众反对而把利润极大化,只会令政府通过更严苛的管制条件,削弱利润结构的弹性.

客观地看,目前的管制协议,对股东的利益保障墨较多,譬如,把净固定资产的准许回报率下调,另一方面却把固定资产投资的折旧摊长,使资产的价值得以维持在较高水平一段时间.也顾及电力生产所引起的环保问题,但对消费者用户的利益保障则较小.

昨两电宣布加价,并通过"节能回扣"优惠、电费稳定基金及政府在地租及差饷退款等方式回馈用户,但这些对公众利益保障的裁量权、所给予利益的多寡,由企业主导,用户显得很被动,因而管制协议对消费者利益保障的安排,相信仍有改善空间. (A02)