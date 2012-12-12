港报社评: 电费年年喊加,港府须标本兼治--经济日报12月12日

两电昨公布明年电费加幅,虽未如去年般开天叫价,惟仍令不少市民不满.要减连年加价对社会折腾、为市民把好关,港府除要藉明年两电中期检讨改善机制,更须及早为2018年现行管制协议届满后调整电力市场结构筹谋.

随着环保要求不断提高,两电将逐步采用更多较洁净、亦更昂贵的天然气发电.市民有责任承担成本,但两电是具垄断性的公用事业,亦有责任分担减排成本,而非只力求赚尽.港府须把握明年1月就两电利润管制协议进行中期检讨的机会,改善电费机制.

惟要在中期检讨中修改协议,尤其改变目前9.99%的准许回报,须得政府与两电双方同意,两电在保护其商业利益下,调整空间恐有限.但港府亦应在调整电费阶梯、调整备用电量水平、提高成本透明度等与两电谈判,在未来数年减轻社会、尤其基层与中小企的负担.

要治本清源,港府则须及早筹谋2018年底利润管制协议届满后的电力市场布局,因无论是否开放电力市场,如引入新供电来源、合并电网等,都须长时间研究、谘询、谈判、立法等.

惟外界仍未见港府启动有关工作,此势令港府就2018年后电力市场结构的谈判上欠缺筹码,不利从根本上理顺电力市场.尤其当中必然涉及复杂的商业利益计算,但主导其事的环保局却非财经专责部门,市民忧当局难与深谙业务与财技的两电谈判较量,故当局须提升谈判能力.

港府要减轻加电费对民生经济的影响,不但要把好加价关,更要在中期检讨极力争取,并尽快就利润管制协议届满后的布局做准备,如此才能对电力市场标本兼治.