更新版 1-香港经济: IMF预测香港明年GDP增速回升至约3%,但楼市大幅调整风险上升

(新增更多内容和背景)

* IMF料香港明年GDP增速回升至约3%

* 楼市风险上升,政府有需要时应加推措施

* 短期内楼价调整导致经济及金融体系严重受损机会微

* 联系汇率制度是最适合香港的汇率制度

* 应着力发展人民币金融基建

路透香港12月12日电---国际货币基金组织(IMF)虽然预期香港明年的经济增长将会回升至约3%,但认为住宅楼价的飙升增加了楼市大幅调整的风险,而物业市场仍然是香港经济内部的主要风险.

IMF认为,香港政府当局有需要多管齐下,减低楼市对宏观经济及金融体系造成的风险,并要因应风险形势的改变作出微调,有需要时更可加推其他措施,包括调高风险权重或监管储备.

今年以来,香港的住宅楼价上升两成.IMF报告称,近期中小型住宅物业的升幅尤其明显,增加了市民对于置业负担能力的担忧.

"楼市出现大幅调整而导致宏观经济及金融体系严重受挫的机会在短期内甚低,但物业市场仍然是香港经济内部的主要风险."IMF代表团对香港评估的的初步总结中称.

IMF表示,虽然过往经验证明香港银行体系有足够能力承受物业价格大幅下调所带来的冲击.然而,物业市场贷款约占在香港使用的未偿还贷款总额的一半,而且以房地产作为贷款的抵押品亦存在额外的风险.倘若楼价急速调整,会令抵押品的价值下降以及造成负财富效应,引发整体经济活动、银行贷款与物业市场之间的恶性循环.

**楼市措施见效后可作相应调整**

为了防范楼价上升引发金融体系风险,香港政府于10月底推出了两项被称为"双辣招"的措施--上调特别印花税税率及延长适用期至三年,以及向海外和公司名义买家开征15%的买家印花税,令楼市成交"急冻",楼价亦开始见到轻微下调.

IMF表示,买家印花税及加强额外印花税的措施,应有助遏抑房屋需求,在这些措施的成效全面显现后,政府可再作相应调整.改善市民置业负担能力最终取决于有否足够的新供应.尽管这会因有关的规划和建筑需时而难于在短期内见到成效,但当局致力确保未来有稳定及足够的住宅(包括公营房屋)供应是值得欢迎.

IMF预期,香港今年的实质本地生产总值(GDP)增长将放慢至1.25%,但随着净出口造成的拖累逐渐改善,预计明年GDP增长将回升至约3%.

"经济增长减慢主要是由贸易方面所拖累,预计净出口的下降会令经济增长减少1.75百分点.然而,财政政策的支持以及持续良好的劳工市场情况令内部需求保持强劲."IMF代表团对香港评估的的初步总结中称.

香港政府此前将今年GDP增长预测由原来的1-2%修订为1.2%.[ID:nSH0120109]

**支持联系汇率制度**

至于由1983年起实施的联系汇率,近年随着美元汇率走低拖累港元贬值,同时人民币升值输入通胀,有不少声音认为政府应该考虑检讨甚至放弃与美元挂钩的联系汇率制度.但IMF认为,联系汇率是最适合香港的汇率制度.

"联系汇率制度是一个具透明度、公信力、有效而值得继续支持的汇率机制,是最适合香港特区的汇率制度."IMF说.

该组织并指,香港的经济体制,能透过名义工资及价格的变动去适应环境的转变.

"香港具备维持这个制度的各项先决条件,包括稳固的财政状况、稳健及具前瞻性的金融监管,以及灵活的劳工、产品与资产市场."报告称.

报告并表示,香港经济体系的灵活性,让实质汇率迅速及有效地调节,从而避免出现重大或持续的失衡.

近日资金持续流入港元,金管局也因而自10月20日起重新启动干预,透过在市场沽港元、买美元,以维持港元兑美元汇率于7.75的强方兑换保证.截至周二为止,金管局已合共沽出近717亿港元.

在与中国内地融合方面,IMF报告称,香港应继续增强本身的竞争优势.过去几年,香港特区银行对内地的所持债权明显上升.在2012年6月底,这类债权占香港总债权的28%.香港金管局应继续通过压力测试、密切注视银行的风险承担以及与内地当局密切合作,从而监察可能出现的风险,同时亦应继续确保银行坚守审慎的贷款准则,并且因应内地贷款的相关风险持有足够缓冲资本.

"内地资本帐的持续开放以及人民币更多在国际交易中使用,将为香港提供更多机遇.为巩固香港特区作为先行者的优势,当局应继续着力发展人民币金融基建."报告称.(完)