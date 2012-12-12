更正-更新版 1-香港个股: 国浩集团盘中股价高于大股东私有化价格水平

(内文第六段每股净资产和每股股东应占权益数据有误,分别应为"166港元"和"134港元")

(新增股价表现及分析师评论)

* 国浩获大股东丰隆集团提出以每股88港元私有化,溢价约25%

* 今早复牌后股价企稳在88港元以上水平

* 分析师指股价表现反映大股东出手偏低

* 国浩私有化意味着可能放弃敌意收购东亚银行

记者 雷美珍

路透香港12月12日电---主要从事金融、地产及投资业务的国浩集团(0053.HK)获大股东马来西亚丰隆集团提出以每股88港元现金收购并进行私有化,交易涉资82.5亿港元;惟国浩今早复牌后盘中一直企稳在高于私有化价格的水平,可能显示出大股东出手偏低,或令私有化计划面临变数.

尽管私有化价较国浩上周二停牌前收市价有约25%溢价,但国浩今早开高逾26%后升幅一度扩大至29%,并触及91.1港元的16个月高位.

分析师称,从国浩今早股价表现来看,反映出大股东出手偏低,未来可能需要提价以取得少数股东同意私有化计划.此外,随着国浩私有化,亦可能意味着国浩对东亚银行(0023.HK)进行敌意收购的可能性大大降低.

"丰隆集团决定斥资将国浩私有化,显示出国浩无意对东亚银行进行敌意收购."中信证券分析师陈昔典称.国浩目前持有东亚银行约15%的股权.

丰隆集团为马来西亚富商郭令灿拥有的公司,郭令灿同时兼任国浩集团执行主席.根据今年9月发布的福布斯全球亿万富豪排名榜,郭令灿以42亿美元身家排名第255位.

国浩的年报显示,其于今年6月30日止的净资产为547.68亿港元,按已发行股本3.29亿股计,每股166港元;若按股东应占权益441.98亿港元计,每股134港元.

丰隆集团及郭令灿及其家族合共持有国浩约71.52%的股份,独立股东占25.53%股份.

国浩早盘收升28.79%,报90.8港元.(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)