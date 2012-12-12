敬告客户:特别报导--中国需防影子银行风险膨胀--PDF版本****

标题新闻：德银称准备增资约80亿欧元并评估多项战略举措，包括将邮政银行与其它零售业务合并
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中国的金融机构,都看到了当前信贷资源结构性失衡的缺陷,深知利率管制下,筹资放贷一本万利.
而监管层最担心的,是金融机构"合起伙来"在监管真空地带"变相放贷".因为这其间的竞争会导致风险底线一低再低.
单纯的银行理财业务出问题好解决,因为一家银行内部就可消化;银信合作的问题也好解决,因为在银监会一家监管之下;如果银行、信托、证券、基金、保险都混在一起,这个问题恐怕就没人管了.
现在最可怕的问题,是竞争机制下造成的刻意不透明,改头换面,贷款不叫贷款,叫信托收益权或叫TOT(Transfer-Operate-Transfer)投资,以及由不懂信贷流程和风控标准的人来做信贷业务.
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