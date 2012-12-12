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货币新闻 | 2012年 12月 12日 星期三 16:30 BJT

香港股市: 触及16个月收盘高位,因中资股扬升

国浩集团(0053.HK)股价飙升逾30%,此前公司大股东马来西亚丰隆集团提出以每股88港元现金收购并进行私有化.[ID:nSH0122551]

金沙中国(1928.HK)上涨2.9%,Galaxy Entertainment(0027.HK)跃升3%,此前瑞士信贷将这两家公司列入其最青睐的澳门个股行列.瑞士信贷预计澳门博彩业12月营收同比增长最多31%.(完)

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