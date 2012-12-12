香港金融: 金管局向银行体系注入46.5亿港元,因港元触及强方兑换保证

路透香港12月12日电---据路透报价页面HKMAOOC显示,香港金管局周三向市场注资46.5亿港元,以维系港元兑美元汇率HKD=在7.75的强方兑换保证.

在此次注资完成后,银行体系总结余在12月14日将上升至2,250.09亿港元.

由于资金流入中国在内的新兴市场,带动人民币CNY=等汇价走升,港元亦频频触及强方兑换保证,金管局由10月20日起向市场买入美元、卖出港元,迄今已向市场注入763.47亿港元或98.51亿美元,此亦为金管局2009年12月后重启干预.

本地时间下午4:35时,港元兑美元HKD=D2报7.7501.

在美国首轮QE后,金管局在2008年9月至2009年12月间,共向市场注资6,461.87亿港元,令到银行体系总结余由2009年8月的46.99亿港元大幅增加至2,645.67亿港元.

根据香港现行的联系汇率制度,港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元.金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时,从持牌银行买入美元;当触及7.85港元的弱方保证时,会卖出美元,从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作.(完)