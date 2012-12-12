香港金融: 证监会建议上市保荐人对有问题招股章程,须负民事及刑事法律责任

路透香港12月12日电---香港证券及期货事务监察委员会周三发表有关监管首次公开招股(IPO)保荐人的谘询总结,并建议厘清法例,清楚订明保荐人对有问题的招股章程,负有民事及刑事法律责任.

证监会在文件中称,对于有意见认为建议罚则包括假如IPO保荐人误导投资者,最高罚则为监禁三年和罚款70万港元,未具足够的阻吓作用,但证监会不拟修订刑事法律责任条文下的现行罚则,但会将有关议题包括在随后进行有关招股章程制度的整体检讨中,务求使该罚则与《证券及期货条例》中类似罪行的罚则一致.

证监会建议的主要改革措施包括:

1.招股法律责任:厘清法例,清楚订明保荐人商号对有问题的招股章程负有民事及刑事法律责任;及就刑事法律责任而言,视乎保荐人商号是否明知或罔顾后果地批准发出载有失实陈述(包括遗漏)的招股章程,而那些失实陈述从投资者角度来看具重大负面影响.

2.刊登申请版本:证监会将落实有关建议,在联交所网站刊登与上市申请一并呈交的较完备的招股章程草拟本.

3.对专家的依赖与具意义的管理层讨论及分析:保荐人应确保专家的工作范围充分涵盖对专家所获资料的可靠性作出确认,否则保荐人应要求专家扩大其工作范围,或者寻求合资格人士协助以核对有关资料,又或者将保荐人的尽职审查范围扩大;保荐人有需要将其所知关于该公司及相关业界的资料与任何专家报告相对照,严格地作出评估,确保向公众披露的整体资料连贯一致;以及建议保荐人与公司管理层紧密合作,共同编制相关、适当及易于理解的管理层讨论及分析.

4.加强保荐人角色的措施:上市申请人在呈交上市申请前正式委任保荐人至少两个月、假如保荐人终止为上市申请人行事时,应知会监管机构并解释原因、上市申请人承诺,其与所有参与首次公开招股的专业顾问必须与保荐人全力合作,协助保荐人履行职责、以及保荐人费用须于保荐人的委聘条款内列明,并纯粹以保荐人的职责作为计算基础.

新规定将适用于2013年10月1日或之后呈交的上市申请.证监会《企业融资顾问操守准则》及《保荐人指引》的相关修订亦将于同日生效.相关的立法修订会按照另订的时间表执行.

香港是全球最大的首次公开发行(IPO)集资中心,也是中国的离岸集资中心.但此前曾发生多宗上市保荐人进行上市前尽职审查的工作粗疏,令人关注保荐人的责任问题.

其中最令人注目的是于2009年12月24日挂牌的洪良国际0946.HK,上市不到三个多月便爆出帐目有问题,后即遭香港证监会勒令停牌.香港高等法院立即介入调查,发现洪良国际在2009年12月14日发布的首次公开招股章程中,披露严重虚假或具有误导性的资料.而公司保荐人兆丰资本(亚洲)前董事总经理康晓龙担任代表的牌照其后遭撤销.[ID:nSH0107249](完)

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