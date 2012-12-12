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亚洲 | 2012年 12月 12日 星期三 18:13 BJT

香港个股: 统一企业中国大股东寻求减持高至10亿港元股份--销售文件

路透香港12月12日电---据路透周三获得的销售文件显示,主要在中国从事制造及销售非碳酸饮料及方便面的统一企业中国(0220.HK),其大股东台湾统一企业股份有限公司正寻求出售统一企业中国高至10亿港元的股份.

销售文件显示,统一企业按每股9-9.25港元,配售统一企业中国1.08亿股股份,套现9.72-9.99亿港元.

配售价较统一企业中国周三收市价9.51港元,折让2.7-5.4%.该股今天收跌0.63%.

配售前,统一企业持有统一企业中国约26.45亿股或73.49%的股份.(完)

--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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