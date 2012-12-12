香港个股: 统一企业中国大股东寻求减持高至10亿港元股份--销售文件

路透香港12月12日电---据路透周三获得的销售文件显示,主要在中国从事制造及销售非碳酸饮料及方便面的统一企业中国(0220.HK),其大股东台湾统一企业股份有限公司正寻求出售统一企业中国高至10亿港元的股份.