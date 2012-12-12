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亚洲 | 2012年 12月 12日 星期三 18:48 BJT

香港个股: 中电控股寻求配售新股筹资高至约76亿港元--销售文件

路透香港12月12日电---据路透周三获得的销售文件显示,香港主要发电及供电商--中电控股(0002.HK)寻求配售新股,筹资高至约76亿港元.

销售文件显示,中电控股按每股62.9-63.9港元,配售约1.2亿股新股,筹资约75-77亿港元.

配售价较中电控股周三收市价67.2港元,折让4.91-6.4%.该股今天收跌0.3%.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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