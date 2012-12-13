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货币新闻 | 2012年 12月 13日 星期四 08:06 BJT

香港金融: 金管局于纽约时段再向银行体系注资70.14亿港元,缓港元强势

路透香港12月13日电---港元持续强势,据路透报价页面HKMAOOC显示,香港金管局周三于纽约交易时段向市场再注资70.14亿港元,令银行体系总结余在12月14日将增加至2,320.23亿港元.

金管局此前于周三下午已向市场注资46.5亿港元,即一天内合共注资116.64亿港元.

由于资金流入中国在内的新兴市场,带动人民币CNY=等汇价走升,港元亦频频触及强方兑换保证,金管局由10月20日起向市场买入美元、卖出港元,迄今已向市场注入833.61亿港元或107.56亿美元,此亦为金管局2009年12月后重启干预.

根据香港现行的联系汇率制度,港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元.金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时,从持牌银行买入美元;当触及7.85港元的弱方保证时,会卖出美元,从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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