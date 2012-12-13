香港个股: 中电控股拟按每股63.25港元配股,筹约76亿港元进行业务投资

路透香港12月13日电---香港主要发电及供电商--中电控股(0002.HK)周四称,拟按每股63.25港元的价格配售相当于现有已发行股本5%,或相当于经扩大后发行股本4.76%的新股,集资约76.09亿港元,资金将用于业务的投资需要.

中电控股的配售定价为其原来区间62.9-63.9港元的约中位数[ID:nSH0122587],较公司周三收盘价67.2港元折让5.88%.

公司表示,拟将配售所得款项用于满足于各个业务上的预期投资需要,包括香港电力业务、与内地天然气供应有关的基础建设,以及增加现时集团所在市场的发电容量(如扩建防城港及开发可再生能源项目等).

中电控股预期,配售将于12月20日完成.(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)