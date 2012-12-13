香港个股: 中电控股拟按每股63.25港元配股,筹约76亿港元进行业务投资

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港12月13日电---香港主要发电及供电商--中电控股(0002.HK)周四称,拟按每股63.25港元的价格配售相当于现有已发行股本5%,或相当于经扩大后发行股本4.76%的新股,集资约76.09亿港元,资金将用于业务的投资需要.
中电控股的配售定价为其原来区间62.9-63.9港元的约中位数[ID:nSH0122587],较公司周三收盘价67.2港元折让5.88%.
公司表示,拟将配售所得款项用于满足于各个业务上的预期投资需要,包括香港电力业务、与内地天然气供应有关的基础建设,以及增加现时集团所在市场的发电容量(如扩建防城港及开发可再生能源项目等).
中电控股预期,配售将于12月20日完成.(完)
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)
--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。