《香港报摘》--经济日报12月13日

* 要闻版头条:

--市场预期美联储加大量化宽松,热钱源源涌入本港,大肆吸纳内银股,将港股今年以来高位进一步推高,恒生指数.HSI昨再升179点或0.8%至22,503点,第六日创今年新高,市场集资潮随即出现,其中中电(0002.HK)15年来首次进行配股.

* 其他:

--政府加快土地供应,利嘉阁统计明年可售新盘达3万个,创五年新高,新界区供应占逾六成,料新盘定价将更贴近市场,惟发展商会视乎市况再定推盘进度,料明年实际推盘量约1.6万个,将创2004年后九年新高.

--评级机构穆迪发表报告,指汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)出售平安保险(2318.HK)(601318.SS)的股份,对集团具有正面信用影响;穆迪指汇丰目前的资本强劲,明年实施的巴塞尔资本协议III提高了审慎监管要求,故预计集团的监管资本比率会在未来几个季度下降.

--今日公开招股、集资约21.2亿港元的惠生工程(新上市编号"2236"),引入郑裕彤的周大福及杨世杭等富豪大户,基础投资者认购额占集资额的18%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 张喜良

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