《香港报摘》--经济日报12月13日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--市场预期美联储加大量化宽松,热钱源源涌入本港,大肆吸纳内银股,将港股今年以来高位进一步推高,恒生指数.HSI昨再升179点或0.8%至22,503点,第六日创今年新高,市场集资潮随即出现,其中中电(0002.HK)15年来首次进行配股.
* 其他:
--政府加快土地供应,利嘉阁统计明年可售新盘达3万个,创五年新高,新界区供应占逾六成,料新盘定价将更贴近市场,惟发展商会视乎市况再定推盘进度,料明年实际推盘量约1.6万个,将创2004年后九年新高.
--评级机构穆迪发表报告,指汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)出售平安保险(2318.HK)(601318.SS)的股份,对集团具有正面信用影响;穆迪指汇丰目前的资本强劲,明年实施的巴塞尔资本协议III提高了审慎监管要求,故预计集团的监管资本比率会在未来几个季度下降.
--今日公开招股、集资约21.2亿港元的惠生工程(新上市编号"2236"),引入郑裕彤的周大福及杨世杭等富豪大户,基础投资者认购额占集资额的18%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。