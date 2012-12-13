《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月13日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港12月13日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.75港元HKD=) 美国股市周三几近收平,道琼工业指数.DJI下跌2.99点或0.02%,收报13,245.45点,在美联储(FED)主席贝南克讲话之后美股回吐盘中大多数的涨幅.贝南克重申货币政策将不足以抵销财政悬崖所造成的伤害.[ID:nL4T09M5RN] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 217.490 -0.36 11523 16.855 -0.15 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.310 0.44 57286 3.506 0.75 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 57.510 -0.40 110604 89.141 -0.23 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 45.430 0.49 45824 23.472 -0.33 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 138.750 0.57 31511 10.753 -0.43 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 112.040 -0.50 15935 8.683 -0.54 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 51.790 -0.10 214391 80.275 0.41 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 55.500 -0.70 16339 4.301 0.03 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 16.110 0.06 94634 12.485 -0.28 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 16.060 -0.25 116660 12.447 0.86 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 36.160 1.12 26245 7.006 -0.20 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 24.140 2.99 7828 3.742 0.05 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 18.500 2.78 3406 1.434 -50.39 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.420 0.00 61939 0.375 -2.57 (完) --整理 梁慧仪
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。