《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月13日

路透香港12月13日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.75港元HKD=) 美国股市周三几近收平,道琼工业指数.DJI下跌2.99点或0.02%,收报13,245.45点,在美联储(FED)主席贝南克讲话之后美股回吐盘中大多数的涨幅.贝南克重申货币政策将不足以抵销财政悬崖所造成的伤害.[ID:nL4T09M5RN] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 217.490 -0.36 11523 16.855 -0.15 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 11.310 0.44 57286 3.506 0.75 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 57.510 -0.40 110604 89.141 -0.23 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 45.430 0.49 45824 23.472 -0.33 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 138.750 0.57 31511 10.753 -0.43 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 112.040 -0.50 15935 8.683 -0.54 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 51.790 -0.10 214391 80.275 0.41 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 55.500 -0.70 16339 4.301 0.03 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 16.110 0.06 94634 12.485 -0.28 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 16.060 -0.25 116660 12.447 0.86 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 36.160 1.12 26245 7.006 -0.20 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 24.140 2.99 7828 3.742 0.05 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 18.500 2.78 3406 1.434 -50.39 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.420 0.00 61939 0.375 -2.57 (完) --整理 梁慧仪