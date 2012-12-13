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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 08:20 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月13日

路透香港12月13日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.75港元HKD=)

  美国股市周三几近收平,道琼工业指数.DJI下跌2.99点或0.02%,收报13,245.45点,在美联储(FED)主席贝南克讲话之后美股回吐盘中大多数的涨幅.贝南克重申货币政策将不足以抵销财政悬崖所造成的伤害.[ID:nL4T09M5RN]


公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  217.490   -0.36      11523            16.855      -0.15
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   11.310    0.44      57286             3.506       0.75
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   57.510   -0.40     110604            89.141      -0.23
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   45.430    0.49      45824            23.472      -0.33
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  138.750    0.57      31511            10.753      -0.43
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  112.040   -0.50      15935             8.683      -0.54
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   51.790   -0.10     214391            80.275       0.41
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   55.500   -0.70      16339             4.301       0.03
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   16.110    0.06      94634            12.485      -0.28
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   16.060   -0.25     116660            12.447       0.86
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   36.160    1.12      26245             7.006      -0.20
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   24.140    2.99       7828             3.742       0.05
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   18.500    2.78       3406             1.434     -50.39
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.420    0.00      61939             0.375      -2.57  (完)

  --整理 梁慧仪

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