《香港报摘》--信报12月13日

* 要闻版头条:

--联储局开放市场委员对就业市场复苏的步伐感到失望,担忧若没有足够的政策措施,经济增长的强度将不足够推动劳工市场获得可持续的改善.因此决以新一轮的买债计划,取代将在今年底到期的较温和经济刺激方案.联储局表示,自9月份开始每月购买400亿美元债券的计划之上,再每月买入450亿美元的国库券.

* 其他:

--统一企业(0220.HK)大股东以每股9-9.25港元,配售1.08亿旧股,套现9.72-9.99亿港元,较昨天收市价折让2.7%至5.4%.

--恒隆地产(0101.HK)连续两日有执行董事辞任,惹来外界不少揣测.两名先后辞任的董事姚子贤及高伯遒,在集团分别任职达18年及26年之久,两人恰巧都是负责中国内地的项目发展,但恒隆公关发言人否认二人离职与内部权斗有关,强调他们是基于私人理由辞职.

--市场期待的首只人民币计价认股证(窝轮),终于有望推出市场.据港交所(0388.HK)资料显示,法巴将先拔头筹,发行全球首只以人民币计价的认购权证,同时也正式开拓人民币期权的市场.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 黄凯

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