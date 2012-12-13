《香港报摘》--信报12月13日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--联储局开放市场委员对就业市场复苏的步伐感到失望,担忧若没有足够的政策措施,经济增长的强度将不足够推动劳工市场获得可持续的改善.因此决以新一轮的买债计划,取代将在今年底到期的较温和经济刺激方案.联储局表示,自9月份开始每月购买400亿美元债券的计划之上,再每月买入450亿美元的国库券.
* 其他:
--统一企业(0220.HK)大股东以每股9-9.25港元,配售1.08亿旧股,套现9.72-9.99亿港元,较昨天收市价折让2.7%至5.4%.
--恒隆地产(0101.HK)连续两日有执行董事辞任,惹来外界不少揣测.两名先后辞任的董事姚子贤及高伯遒,在集团分别任职达18年及26年之久,两人恰巧都是负责中国内地的项目发展,但恒隆公关发言人否认二人离职与内部权斗有关,强调他们是基于私人理由辞职.
--市场期待的首只人民币计价认股证(窝轮),终于有望推出市场.据港交所(0388.HK)资料显示,法巴将先拔头筹,发行全球首只以人民币计价的认购权证,同时也正式开拓人民币期权的市场.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 黄凯
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。