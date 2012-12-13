《香港报摘》--其他报纸重要消息12月13日

* 明报:

--名人饭堂"福临门"第二代争产案达成庭外和解,正待五哥徐沛钧及七哥徐维钧竞价收购湾仔总店及商标等资产前,有消息传出,五哥为首一方正与一家创业板公司合作,透过资本市场的力量,为竞购作出部署.自12月5日停牌的华人饮食(8272.HK)便是市场盛传的主角.

--壹传媒(0282.HK)公布以175亿元新台币出售台湾的印刷和电视业务的细节;印刷业务的出售代价为160亿元新台币,电视业务售价为15亿元新台币.集团目前只收了总交易代价10%作为订金,出售款项亦放在托管款项,至完成交易后一至两年内分段发放.

* 星岛日报:

--政府"双辣招"出台后,首个港铁(0066.HK)项目荃湾西站六区今天截收意向书,估值由26亿港元起,相信会吸引多家发展商竞投,目前已有长实(0001.HK)、新地(0016.HK)及南丰等大型发展商均表示兴趣.

* 苹果日报:

--由万科(000002.SZ)、绿地、玖致酒店管理及广州港捷企业等四家企业联合以底价54.31亿元人民币投得一幅上海商用地皮;而在11月27日至12月7日的11日内,内地共有七幅土地刷出地王纪录,反映地产商看好楼市前景.

* 东方日报:

--中投公司[CIC.UL]近年于海外投资频繁,惟鲜有减磅沽货举动,但近期中投已完成出售澳洲嘉民集团(Goodman Group)(GMG.AX)6.9%股权予多家机构投资者,交易金额至少达5.21亿澳元.

* 文汇报:

--早前领汇(0823.HK)推出的"企业员工购股计划"于日前完成首季供款后,市场对于计划对股价的影响存疑.领汇行政总裁王国龙表示,公司每三个月都会在公开市场按资金上限买入股份,但由于份额少,而且非新股发行,加上认购设有上限,估计对小股东影响轻微.

* 大公报:

--壹传媒(0282.HK)表示,出售台湾业务所得款项除作余下业务的营运资金外,将会向股东分派特别股息.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 黄凯

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