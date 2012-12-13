港报财经评论: 今年股市有几难玩?--信报12月13日

今年股市有几难玩?/ 习广思

年尾股市派对多,何况今时今日,基金收炉收得迟.联储局议息过后,还有中央经济工作会议将在周末举行,经济政策有更明显的讯号,又是资金在中资股里搵食时候.值得留意的是,A股或许仍会冷静对待"习李",但外资及港股取态完全不同,近日习近平到深圳一巡,深圳概念股就像放烟花般暴升,及至李克强提出"城镇化"大方向,相关股份有炒作兼有成交.年尾收炉前,资金派对未露疲态,留意日圆再进一步回落,将是区内另一浪资金潮呢.

追落后翻炒二三线.股市似有乱升一通的表象,却其实脉络分明.临近年底,强者愈强,强势地产股再现突破,新地(0016.HK)及长实(0001.HK)先后突破横行见一年新高.其次,落后板块支撑大局,内银及保险股回升.昨日午后,再见不同二三线股包括体育用品股、光伏股及电力设备股急涨,属典型资金炒作格局,及至中港股市回升,相关金融股如惠理(0806.HK)、国泰君安(1788.HK)回勇.收市后又有三股抽水消息,包括中电(0002.HK)、统一(0220.HK)及佳兆业(1638.HK).

高息股明显跑赢大市.全球股票市场,由年头到年尾的唯一趋势,亦是追息,高息股大幅跑赢大市.其次,大市指数上上落落,玩的是risk on/ risk off动力,考验投资者能否成功捕捉到转角位,说时容易,做时难.炒股不炒市的大前提下,买中的股份随时全年跑赢,股市赢家及输家分别很大;而且,向来以选股见称的价值信徒,成绩也不见得突出,也就说明市场并非讲基础分析,反而由情绪悲喜贪惧的带动居多.再说,宏观政治持续转变,中国减速引发恐惧,盈警潮杀个措手不及,今年股市真的困难.

日本再陷衰退,欧洲经济动荡,美国前景阴晴不定,许多人对明年全球经济未感乐观,尤其是对新兴经济寻底,甚至明年出现复苏,亦感到半信半疑.中国出口数据仍是疲弱,因为外围需求仍不振,但内部工业及用电数据逐步好转.印度10月份工业生产数据上升8.2%,远胜市场预期,分析员更指是经济复苏讯号.巴西经济阴霾满布,但通胀开始升温,央行叫停减息,通胀回升成为一个考验.俄罗斯央行虽保持再融资利率不变,但已两度上调存款利率.新兴市场经过一段长时间放水后,通胀上升的压力开始浮现,货币政策渐由宽松变成中性.

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瑞郎续向"一算"进发/ 苏子

昨天汇市交投偏淡,因市场静待联邦储备局的议息结果,但一般估计未必能为市场带来太大惊喜,故相信议息结果入市后,汇市较大机会仍维持近期的上落市格局,美元难望向下出现重大突破.若然会后声明内容令市场对美国经济前景预期加强信心,美元反有较大机会受追捧,美汇指数可望因此顺利突破上周五的80.66高位阻力,并回复偏强的走势.市场目前预期欧洲央行在未来数月有可能进入减息周期,故一旦美元回复偏强走势,预料欧罗兑美元将面临沉重的抛售压力.稍后若欧罗兑美元一直乏力突破1.31关口,反而却在沉重沽压下返回日线一目均衡图云雾区的1.2815底部支持以下收市,预料届时100天SMA的1.2765关键支持将有甚高机会失守,汇价并重拾新一轮跌浪.

昨晚欧罗兑美元若显着在1.2980的重要即市支持位以下收市,是一个不利后市的重要警号.美元兑瑞郎上周四以大阳烛上升,随后在高位出现整固,令日线图出现一个近似上升旗形的利好后市形态.短线而言,只要美元兑瑞郎没有显着返回10天SMA支持以下波动,反而有力升至0.94关口以上收市,预料可上破20 天保历加通道的0.9440顶部阻力,并挑战0.95心理关口.

留意由于瑞士央行宣布开始对瑞郎存款执行负利率政策,故担心稍后一旦美元兑瑞郎成功突破0.95心理关口,若同时美元整体走势亦见明显转强,美元兑瑞郎有较高机会进入一个甚为显着的单边升市.从周线图上看,目前美元兑瑞郎正在组织一个下降三角形的待变形态,故本周汇价若显着在上周的0.9382高位以上收市(例如在0.9410以上),相信其大方向将可朝着"一算"心理关口迈进.