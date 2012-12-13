《香港重要政经日程》--12月13日-12月28日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
=====================今日香港主要政经消息==========================
12月13日(周四)
--11:00 恒和集团(0513.HK)股东周年大会.
*--14:30 渣打银行发表2013年香港认股证市场展望记者会.
--16:00 中国天化工(0362.HK)股东特别大会.
--16:30 2012年第三季工业生产指数.
=====================近日香港主要政经消息==========================
12月14日(周五)
-- 香港金融管理局公布11月外汇基金境外总资产.
--09:00 东方电气(1072.HK)于四川成都举行临时股东大会.
--11:00 中国户外媒体集团(0254.HK)股东特别大会.
--11:00 新疆新鑫矿业(3833.HK)于新疆举行股东特别大会.
12月17日(周一)
--09:00 民生银行(1988.HK)于北京举行第三次临时股东大会.
--10:00 鳄鱼恤(0122.HK)举行股东周年大会.
--10:30 铂阳太阳能(0566.HK)股东特别大会.
12月18日(周二)
--09:00 北人印刷机械股份(0187.HK)于北京举行第一次临时股东大会.
--09:00 洛阳玻璃股份(1108.HK)于洛阳举行第三次临时股东大会.
--09:00 大唐发电(0991.HK)于北京举行第三次临时股东大会.
--09:45 丰德丽控股(0571.HK)股东特别大会与股东周年大会.
--10:00 国际资源(1051.HK)股东周年大会.
--10:00 中国新经济投资(0080.HK)股东特别大会.
--13:30 中海发展股份(1138.HK)于上海举行特别股东大会.
--14:00 大成食品(3999.HK)股东特别大会.
*--14:30 新鸿基金融2013年市场展望记者会.
--15:00 北控水务集团(0371.HK)股东特别大会.
--16:30 香港公布2012年9-11月失业率.
--16:30 香港公布10月外贸数据.
--16:30 香港第三季涉及外发中国内地加工贸易统计.
*--17:30 招商局集团140周年酒会.
12月19日(周三)
-- 奥思集团(1161.HK)公布全年业绩.
--09:00 雨润食品(1068.HK)举行股东特别大会.
--09:30 盛鸿控股(0851.HK)举行股东特别大会.
--10:00 中国远洋(1919.HK)举行股东特别大会.
--13:30 广州广船国际股份(0317.HK)于广州举行临时股东大会.
--15:00 天津港发展(3382.HK)举行股东特别大会.
12月20日(周四)
-- QPL International Holdings(0243.HK)公布中期业绩.
--09:00 第一拖拉机股份(0038.HK)于河南洛南举行临时股东大会.
--10:00 海通国际(0665.HK)举行股东特别大会.
--10:00 保利置业集团(0119.HK)股东特别大会.
--11:00 先进半导体(3355.HK)于上海举行临时股东大会.
--12:00 罗兵咸举行中国私募股权市场回顾与展望记者会.
--14:00 中国国航(0753.HK)于北京举行临时股东大会.
--16:30 香港2012年11月消费物价指数.
--16:30 香港9月就业及职位空缺统计.
--16:30 中国天化工(0362.HK)股东特别大会.
12月21日(周五)
-- 中国机械工程(1829.HK)首日挂牌.
-- 自动系统(0771.HK)股东特别大会.
-- AEON(0900.HK)公布第三季业绩.
-- 耀科国际(0143.HK)公布全年业绩.
--08:30 洛阳钼业(3993.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:00 华晨中国(1114.HK)股东特别大会.
--09:30 南京熊猫电子(0553.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:30 北京北辰(0588.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 其士国际(0025.HK)股东特别大会.
--10:30 中国全通(0633.HK)股东特别大会.
--10:30 亨泰消费品(0197.HK)股东周年大会.
--11:00 勤+缘(2366.HK)股东特别大会.
--15:00 中国联通(0762.HK)股东特别大会.
--15:00 北青传媒(1000.HK)在中国举行股东特别大会.
12月24日(周一)
*-- 太平洋恩利(1174.HK)公布全年业绩.
--09:30 南京熊猫电子(0553.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:30 深圳科技(0106.HK)股东特别大会.
--10:00 深圳中航(0161.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 吉利汽车(0175.HK)股东特别大会.
--10:30 粤首环保(1191.HK)股东周年大会.
12月25日(周二)
-- 圣诞节公众假期.
12月26日(周三)
-- 圣诞节翌日公众假期.
12月27日(周四)
-- 公布11月出入口数字.
--09:00 金活医药集团(1110.HK)股东特别大会.
--10:00 中国中铁(0390.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 惠元堂(0897.HK)股东特别大会.
--10:30 上海栋华(1103.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 华瀚生物制药(0587.HK)股东特别大会.
--14:00 大唐新能源(1798.HK)在中国举行股东特别大会.
--17:00 阳光能源(0757.HK)股东特别大会.
*12月28日(周五)
--09:00 厦门港务(3378.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:00 中铁建(1186.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:00 灵宝黄金(3330.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:00 山东新华制药(0719.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:30 铂阳太阳能(0566.HK)股东特别大会.
--09:30 中外运(0598.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 第一天然食品(1076.HK)股东周年大会.
--10:00 新工投资(0666.HK)股东特别大会.
--10:00 台泥国际(1136.HK)股东特别大会.
--10:00 西王糖业(2088.HK)股东特别大会.
--11:00 中福控股(0922.HK)股东特别大会.
--11:00 华艺矿业(0559.HK)股东周年大会.
--15:00 中国资本(0170.HK)股东特别大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。