香港股市: 开平盘,仍徘徊在16个月高点附近

中国债市动态：现券持稳期货震荡走弱，美联储加息在望市场情绪谨慎
路透北京3月3日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率变动不大，国债期货震荡略收低。交易员表示，美联储3月会议加息在望，市场情绪谨慎，期货高开震荡，随后回落；中国两会（全国人大和政协会议）亦即将召开，投资者静待会议间隙是否会透露出新的政策信息。
路透香港12月13日 - 香港股市周四开平盘,市场对美国财政危机的担忧抵消了外资对中国乐观看法的正面影响.恒生指数上日触及16个月高位.
恒生指数.HSI开报22,500.99,恒生国企指数.HSCE微跌0.1%.(完)
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导............[.EUCN]
路透北京3月3日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率变动不大，国债期货震荡略收低。交易员表示，美联储3月会议加息在望，市场情绪谨慎，期货高开震荡，随后回落；中国两会（全国人大和政协会议）亦即将召开，投资者静待会议间隙是否会透露出新的政策信息。
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路透上海3月3日 - 中国银行间市场周五流动性依旧宽松，月初短期资金供给持续充裕，价格亦明显回落；不过由于对季末资金面的担忧犹在，跨月品种利率仍高企。 交易员并指出，公开市场虽连续单日净回笼，但因月初流动性压力不大，预计下周资金有望保持平稳。不过随着月中缴税来临以及季末因素影响逐渐明显，随后资金面料将再度收缩。 “今天隔夜好松好松啊，7D（天）银行出的少，非银出的多，就跨月价格还是好贵，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，市场对跨月资金预期依旧不乐观，目前一个月期回购全市场加权利率在4.30%左右，一个月同业存单需求也不如之前那么好，目前价格升至4.20%-4.25%，较之前上行了15-20个基点（bp）。 她并谈到，下周二(7日)还有1,940亿元MLF（中期借贷便利）到期，不过正常情况下央行应该还会续做，应该对资金影响不大。 央行公开市场今日进行了300亿元人民币逆回购操作，其中七天、14天和28天期仍各为100亿元。据此计算，本周净回笼2,800亿元；其中今日净回笼50