港报财经评论: 华润置地收入稳健--经济日报12月13日

明年精选(三):润地收入稳健/ 林瑞芬

说回明年五大看好蓝筹股,中移动(0941.HK)及工行(1398.HK)已推介,今日心水推介是华润置地(1109.HK).内房业虽在宏控环境中,但今次大多公司有备而来,故震荡不及从前.蓝筹中,润地作为内房龙头之一,属明年精选之列.原因一:获母公司注资照顾.观乎母公司孵化战略模式,一贯的做法是母公司先行开发,当可以产生盈利,便注入上市公司,这种模式现在还管用.润地上月底宣布,获母企注入广西南宁项目55%股权,此项目的住宅部分于去年底开始出售,购物中心于今年9月开张,目前项目公司拥有现金6.65亿港元,债务达7.03亿港元.据瑞信估算,此交易代价较资产净值折让5%,高于帐面价值73%,与润地市帐率1.7倍相若.招银国际估计,母公司的注资行动仍会继续,下次有可能是深圳湾总部项目,该处会建写字楼、商场、酒店及住宅.

很多投资者可能都知润地与中国海外(0688.HK)是内房的龙头,究竟两者间最大的分野,预计会来自哪方面呢?据细心观察,润地近年积极增加地产投资收租,渐有新地(0016.HK)的影子.据花旗一份报告估值,润地之每股毛资产值(gross asset value)为32.73港元,当中投资物业占17.96港元,地产发展占14.74港元;引述11月份时瑞信对公司的研究,发现润地商场的内部回报率(IRR)很高,达20%,主因是采取先预售住宅部分,再提取资金建设商场.据润地表示,2012年10月份租金收入为2.94亿元人民币,按年增14.8%;首十个月为28.7亿元人民币,按年增30.5%.刚性需求支持回稳.国家统计局所发表"内地房市数据"显示,2011年至2012年即使有所调控,对房屋的刚性需求始终强.全国商品房销售面积连续三个月销售量在1亿平方米以上,市场回稳迹象进一步显现.

对润地前景的风险评估,唯一担心的是温和之房屋政策有变.此外,现价是历年新高,不排除明年间有伸手集资配股的可能,这或产生中途的波动,但中期涨势建基盈利的因素,可考虑候低收集.昨该股收21.1港元,按润地周线图显示,2007年至2012年所形成的三角形已向上突破,中期走势守稳18港元,反覆上试高位.以目前最牛的券商目标而论,明年挑战目标暂定26.5港元,候19港元至20港元收集.

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中石油催化剂在天然气/ 余少文

国企指数终于收于11,000点之上,但嫌突破欠气势,若然缺乏消息跟尾,仍担心调整,惟国策扶持股始终要留意,如中央推动天然气以及西气东输,除了利好天然气股,或可成为中国石油(0857.HK)催化剂.昨日有报道指出必和必拓同意以16.3亿美元(约120亿元人民币)现金向中石油母公司中国石油天然气集团公司出售澳洲Browse液化天然气(LNG)项目股份,中石油集团会购入必和必拓在East Browse合资公司中的8.33%股份,以及位于西澳洲的West Browse合资公司中的20%权益.虽然金额对中石油集团而言并不大,但证明内地石油企业紧随天然气政策行事,加上中国海洋石油(0883.HK)加快海外页岩气项目收购,相信中央推动天然气刚起步,对于早前走高而目前整固中的天然气股而言,前景可以继续憧憬,炒作天然气概念应未结束,可继续留意中国燃气(0384.HK)、华润燃气(1193.HK)、新奥能源(2688.HK)、昆仑能源(0135.HK)等股份.

至于中石油今年首三季盈利跌16%至870亿元人民币,除了炼化业务录得经营亏损370亿元人民币外,天然气与管道业务只赚不足9亿人民币,较去年同期赚少123亿元人民币所累.大和总研昨日一份报告认为,中石油可以向价格较高的市场出售更多气量,如香港.

另外,今日招股的惠生工程(2236.HK),作为内地最大私营化工EPC(设计、采购及施工管理)服务供应商,向石化、炼油等行业提供服务,今次发行6亿股,90%国际配售,10%公开发售,招股价介乎2.79港元至3.53港元,每手单位1,000股,集资约13.6亿港元,60%用在上海修建及成立全国研发中心,及在北京修建及成立工程研发中心,预期在本月28日上市.

惠生今年截至8月底止,收入和毛利分别为16.4亿元人民币和3.59亿元人民币,未完成合同量及新合同价值分别为300亿元人民币和201亿港元人民币,去年全年收入为50.4亿元人民币,盈利5.2亿元人民币.而今年上半年收益由16.6亿元人民币降至8.6亿元人民币,公司高级副总裁崔颖解释,是政府及项目拥有人延长批准程序,令部分新项目未能按照原定时间完成,但下半年是行业旺季,以及日后开拓国际市场,可减低合约波动性问题.