港报社评: 低资旨在保底,并非调薪上限--星岛日报12月13日

当局调升法定最低工资,所建议的幅度跑输通胀,这是劳资双方按照机制商定的结果,立法会除非要推翻这机制,否则只能接受.今次检讨令人关注日后最低工资调整机制,应该如何定位.

从保障基层生活质素的角度考虑,最低工资升幅至少应与通胀看齐,水平须调至30.7元,增幅达10.7%.现时建议7.1%的升幅,明显趋于保守.

对于业内有3成在蚀本经营的安老院,以及备受大幅加租之苦的茶餐厅,最低工资的调升保守,尽量减低对亏蚀和微利企业的额外经营压力,但由于现时基层失业率偏低,相信低资调整只是"保底",在个别行业或地区,加幅有机会高于此数.

今次低资调整幅度较为保守,但劳资双方商讨尚算顺利,反映在低失业率下,员工议价空间增加,不必完全依赖低资作为议价筹码.从外国经验,最低工资作保底指标,并非加薪标准,而且不是经常检讨,这个方式香港是否采纳或优化,值得趁经济环境较佳时作出清晰讨论.

劳工界议员将谘询众多工会的意见,来确定对最低工资议案的投票取向.有关议决采用先订立后审议的模式,议员无从修订内容,只能够选择通过或否决,估计议案通过机会较大.

从改善基层待遇的角度考虑,虽然加幅追不上通胀,但相信大部分都会觉得加2元总比完全不加的好.最低收入的二十多万劳工,加薪追不上通胀,专家又预计明年通胀率恐怕会比今年高,就算今次调幅争议不大,当局仍要留意情况,适时纾减在职弱势人士的压力.