港报社评: 低资旨在保底,并非调薪上限--星岛日报12月13日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
当局调升法定最低工资,所建议的幅度跑输通胀,这是劳资双方按照机制商定的结果,立法会除非要推翻这机制,否则只能接受.今次检讨令人关注日后最低工资调整机制,应该如何定位.
从保障基层生活质素的角度考虑,最低工资升幅至少应与通胀看齐,水平须调至30.7元,增幅达10.7%.现时建议7.1%的升幅,明显趋于保守.
对于业内有3成在蚀本经营的安老院,以及备受大幅加租之苦的茶餐厅,最低工资的调升保守,尽量减低对亏蚀和微利企业的额外经营压力,但由于现时基层失业率偏低,相信低资调整只是"保底",在个别行业或地区,加幅有机会高于此数.
今次低资调整幅度较为保守,但劳资双方商讨尚算顺利,反映在低失业率下,员工议价空间增加,不必完全依赖低资作为议价筹码.从外国经验,最低工资作保底指标,并非加薪标准,而且不是经常检讨,这个方式香港是否采纳或优化,值得趁经济环境较佳时作出清晰讨论.
劳工界议员将谘询众多工会的意见,来确定对最低工资议案的投票取向.有关议决采用先订立后审议的模式,议员无从修订内容,只能够选择通过或否决,估计议案通过机会较大.
从改善基层待遇的角度考虑,虽然加幅追不上通胀,但相信大部分都会觉得加2元总比完全不加的好.最低收入的二十多万劳工,加薪追不上通胀,专家又预计明年通胀率恐怕会比今年高,就算今次调幅争议不大,当局仍要留意情况,适时纾减在职弱势人士的压力.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。