港报社评: 避免让扶贫重担压垮最低工资--文汇报12月13日

政府昨日宣布接纳最低工资委员会建议,将法定最低工资由时薪28元增加至30元.随着通胀压力上升,劳资双方展开多次协商谈判,最终一致同意把最低工资时薪调升2元,体现了劳资双方的互谅互让.应该看到,中小企无可避免因调升最低工资承受额外经营压力.政府未来应承担更多扶贫责任,避免将太多的扶贫负担压在最低工资身上,防止扶贫重担压垮最低工资,压垮中小企.政府应通过加强对在职贫穷的支援,减轻对最低工资加幅的压力.

政府估计,实施调整后的最低工资,企业每年要额外支出20亿元,其中8成集中于4个低薪行业,保安、饮食和清洁服务等行业首当其冲,将出现招聘困难情况.部分应征者偏向选择一些较舒服的工种,其他行业则出现人手严重不足现象.此外,一些单幢式大厦和社福机构等,因经费有限,无法应付最低工资的额外成本,被迫减省人手或减省服务.

事实上,最低工资去年实施至今一年半,个别行业实行时面对的问题仍然存在.汲取去年首次落实最低工资的经验,当局应进一步支援弱势中小企.另一方面,去年实施最低工资后,反映贫富悬殊情况的坚尼系数并无改善,当局应积极承担起扶贫角色,积极推出长远扶贫措施,开拓更多扶贫措施,加强扶助广大基层市民,避免将太重的扶贫负担压在最低工资身上,令在职贫穷户过分依赖最低工资作为维持生活的单一保障.扶贫委员会正就订立贫穷线积极开展工作,当局需进一步研究更多扶贫策略,改善本港贫富悬殊情况.