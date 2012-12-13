港报社评: 特首犯错如何惩处,现行制度必须改进--明报12月13日

特首梁振英就大宅的僭建和处理,犯了错误,社会上对此有较大共识.基于政治现实,按宪制规定惩处梁振英,几乎不可能.梁振英僭建事件暴露一个问题,就是特首犯了错误而罪不至去职,中央力挺续任,不过,民间却认为犯错特首必须受到一定惩处,现在却无机制有效处理这种情况,这是现行制度一个缺陷,必须纠正.

目前,民主派认为梁振英诚信有问题,在议会内以不信任动议,引用权力及特权条例调查和弹劾等3个做法,要迫使梁振英下台.另外,在社会上动员,包括发动大游行等行动,凝聚政治压力,迫使中央撤换梁振英.建制阵营则以梁振英已经交代、承认疏忽和道歉,认为要让梁振英和政府可以专注政务,应对本港面对的问题.核心关键在于诚信,不过,按宪制规定的弹劾机制,却难以处理诚信问题.

有些人认为特首诚信乃原则问题,不能以物质等方式交换,所以,即使梁振英以做善事的方式"赎罪",民主派的"倒梁"行动也不会停止.这个会是事实.但是,在中央支持梁振英继续做特首的情港下,如何减低社会的不信任,是梁振英需要思考的问题.带罪立功,以政绩回馈社会,报中央和公众体恤之恩,是一个选择.不过,以实质行动显示知错的诚意,争取更多市民原谅,两者之间并无矛盾.我们认为,任何争取市民原谅,减轻"僭建门"困扰的举措,梁振英都应该考虑,择优而行.