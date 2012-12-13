港报社评: 特首犯错如何惩处,现行制度必须改进--明报12月13日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
特首梁振英就大宅的僭建和处理,犯了错误,社会上对此有较大共识.基于政治现实,按宪制规定惩处梁振英,几乎不可能.梁振英僭建事件暴露一个问题,就是特首犯了错误而罪不至去职,中央力挺续任,不过,民间却认为犯错特首必须受到一定惩处,现在却无机制有效处理这种情况,这是现行制度一个缺陷,必须纠正.
目前,民主派认为梁振英诚信有问题,在议会内以不信任动议,引用权力及特权条例调查和弹劾等3个做法,要迫使梁振英下台.另外,在社会上动员,包括发动大游行等行动,凝聚政治压力,迫使中央撤换梁振英.建制阵营则以梁振英已经交代、承认疏忽和道歉,认为要让梁振英和政府可以专注政务,应对本港面对的问题.核心关键在于诚信,不过,按宪制规定的弹劾机制,却难以处理诚信问题.
有些人认为特首诚信乃原则问题,不能以物质等方式交换,所以,即使梁振英以做善事的方式"赎罪",民主派的"倒梁"行动也不会停止.这个会是事实.但是,在中央支持梁振英继续做特首的情港下,如何减低社会的不信任,是梁振英需要思考的问题.带罪立功,以政绩回馈社会,报中央和公众体恤之恩,是一个选择.不过,以实质行动显示知错的诚意,争取更多市民原谅,两者之间并无矛盾.我们认为,任何争取市民原谅,减轻"僭建门"困扰的举措,梁振英都应该考虑,择优而行.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。