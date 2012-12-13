港报社评: 最低工资扶贫,中小企考验大--经济日报12月13日

港府昨拍板将明年最低工资水平上调至30元,此将有助改善基层市民生活,缓减贫富悬殊.惟上调最低工资对社会有利有弊,本港能否消化冲击,须关注商界、尤其中小企明年在工资与租金成本俱升下,能否承受,避免裁员.

一方面,本港明年经济增长可能只有约2-3%,营商不易,要应付最低工资上调,企业在控制工资成本时很可能拉上补下,中高层员工的薪金加幅可能较低,甚至跑输通胀.中产生活压力固增,但此消彼长下,社会收入差距问题稍收窄.

另一方面,最低工资亦令一些较轻松的工作如保安工资有较明显上调,令不少雇员望转投这些工作,而一些体力劳动较高、厌恶性的工作如地盘工种、清洁等则出现有工无人做的情况,令企业不得不将这些工种的薪金作更大加幅,如洗碗工的时薪不少已逾35元,此令低学历、低技术,但愿辛勤并以劳力换取生计的基层市民收入获更多的升幅,改善生活.

然而,整体社会亦要就最低工资上调承受代价,就如餐饮、清洁、保安等与民生息息相关的服务,明年很可能要加价,加重市民生活负担.且商界面对人力成本进一步攀升,明年的经营压力势再加大,尤其中小企.更何况,商界正面对最低工资上调外,租金却加得更狠.中小企财力最薄、抗震能力最弱,受冲击的影响也就最快最明显.

明年上调最低工资的真正考验,就在于中小企的应变与消化能力究竟有多强.若中小企不堪压力要裁员甚至倒闭,那不只是商界利益受损,因而失去工作的基层雇员受害恐更深,社会对此必须密切关注.