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货币新闻 | 2012年 12月 13日 星期四 14:17 BJT

更新版 1-香港金融: 金管局称关注FED新购债计划,重申有能力维持港汇稳定

路透香港12月13日---在美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出新一轮购债方案后,香港金融监督管理局周四表示,美联储的量化宽松造成全球流动资金过剩,若资金持续流入港元,金管局有能力无限量承接美元以维系港汇制度.

金管局稍早在纽约时段再向市场注资70.14亿港元,令银行体系总结余在12月14日将增加至2,320.23亿港元.这也是金管局周三第二次注资,两次注资金额共达116.64亿港元.

"联储的量化宽松政策造成全球流动资金过剩,资金在不同经济体系寻找投资机会,"金管局发布新闻稿指出,"若资金流入持续流入港元,金管局会根据货币发行局的规则应付资金流入,...金管局有能力无限量承接美元,维持港元汇率稳定."

由于资金流入中国在内的新兴市场,带动人民币CNY=等汇价走升,港元亦频频触及强方兑换保证,金管局由10月20日起向市场买入美元、卖出港元,迄今已向市场注入833.61亿港元或107.56亿美元,此亦为金管局2009年12月后重启干预.

根据香港现行的联系汇率制度,港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元.金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时,从持牌银行买入美元;当触及7.85港元的弱方保证时,会卖出美元,从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作.(完)

--记者 梁慧仪/李珊珊; 审校 张喜良

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