《香港金融焦点》RQFII的蝴蝶蜕变之路有望提速

* A股抄底热起,RQFII再度受热捧

* 产品分化有助于制度长远发展

* 回流渠道拓宽,离岸资金池相应增长

* 冀台版RQFII

记者 李珊珊/林妙容

路透香港/台北12月14日电---打通境内外投资渠道的RQFII(人民币合格境外机构投资者)试点即将满一年.尚处牙牙学语阶段的RQFII随着A股初露谷底翻身迹象及冀望政策进一步放宽有望提速成长.

目前RQFII投资标的仍受限,导致产品同质性较高,不利于较小型的业者.在RQFII即将新增2,000亿元人民币额度之际,市场也期待监管机关能放松对投资类别的限制,以利市场长期均衡发展.此外,台湾离岸人民币市场即将成型,业者也期盼有更多中资以外的机构也能进入这个市场.

"RQFII制度要走下去,产品要分化,多增加股票型和混合型,这个制度才能持续走下去,因为产品同质性太高,对投资人没有特别的吸引力."理柏亚洲区研究总监冯志源指出.

他及其他行业人士均指出,香港理财产品盛行,若RQFII产品在收益率及产品设计不突出,不容易吸引国际投资者的目光,最终只能靠着"人民币升值"题材,并不利于长远发展.

"这批大家都以发ETF为主,明年新额度看起来也是差不多...大家熟悉的bechmark(标的)就那些,对于愈晚进入市场的人愈不利."一不具名的香港资产管理公司人士说.

RQFII是制度是去年8月当时中国副总理李克强出访香港送出的大礼,这个又被称为是"小QFII"的机制,允许境内基金管理公司和证券公司的香港子公司运用在香港市场筹得的人民币资金投资境内证券市场,从而打通了境内外人民币通道.

自证监会去年12月公布RQFII试点办法,迄今已有21家机构获得额度,另有上投摩根等三家获审批,正在申请额度.首批RQFII额度为200亿元人民币,由于限制募集资金80%需投资于固定收益证券产品,均为债券型基金,今年4月额度提高500亿元.

**渠道拓宽,资金池相应增长**

随着中国经济自第三季底渐渐落底,以及美国实施第三轮量化宽松(QE3),"投资中国"再度成为追逐风险报酬投资者的热门话题,不但带动了人民币升值,也让离岸RQFII产品再度受追捧,这由近期几支A股ETF热销可以观出.

最早推出A股ETF的的华夏及南方东英上周获得了追加50亿元人民币额度,使华夏沪深300指数交易所基金(ETF)(3188.HK)(83188.HK)以及南方东英的富时中国A50 ETF(2822.HK)(82822.HK)的总额度分别达到130亿元及150亿元;另外,易方达的中证100 A股指数ETF(83100.HK)原额度也用尽,正在等待新额度审批.[ID:nSH0122169]

"为什么销售很不错?市场认为中国股市要翻升了,只是时间点的问题.你看10月底11月初,热钱进去香港,有一部份是在这里."理柏的冯志源说.

香港现有四支A股ETF是由7月至11月间陆续推出,尚无足够资讯进行收益率比较.但由港交所资料,至11月RQFII A股ETF每日成交量已达5.3亿元,是前一个月的三倍有余,可以看出愈来愈多投资人愿意谨慎地进入低迷多时的A股市场.[ID:nSH0122179]

"我们估计三季度GDP(增长)水平已经是底部,明年第一季会更好一点,中国经济会慢慢地Ｕ型复苏,理论上股市趋势也是这样."华夏基金(香港) 销售及市场部董事李谦伟.

汇丰控股大中华首席经济学家屈宏斌指出,尽管明年全球经济需求水平仍疲软,预期明年国内生产总值(GDP)同比增速可恢复至8.6%,高于市场预期的8.1%.这是因为基建投资仍将获得新动力,房地产市场回稳以及消费支出仍保持活力.

不过,在人民币回流渠道拓宽之际,香港金融市场人士也指出,离岸人民币资金池也要相应增长,否则不均衡的资金流动,不免对离岸商品发展带来负面影响.

德意志银行在一份报告中指出,中国政府计划大幅度地提高RQFII额度,再次印证了人民币资本开放的步伐仍在持续进行,亦为离岸人民币持续性发展拓宽渠道.

"不过,大规模提高额度度,也需伴随着离岸资金池同比例增长,否则资金回流时将会导致离岸银根紧俏."德银大中华策略师刘立男说.

中国证监会新闻发言人11月时表示,日前证监会与有关部门就在原有700亿元RQFII投资额度的基础上,继续增加2,000亿元额度一事,原则上达成一致,将有计划、有步骤地实施.在增加RQFII投资额度的同时,有关部门正在着手修订相关实施细则,拟进一步扩大机构范围、放宽投资比例限制等.[ID:nSB2095043]

由于上半年人民币升值预期消退,导致离岸资金池成长停滞,至10月底香港人民币存款为5,547.77亿元,距离历史高量2011年11月的6,273亿元人民币有一大段距离.

欲浏览香港人民币存款及跨境贸易人民币结算汇款额一览,请点选[ID:nSH0121585]

欲浏览香港人民币存款变化图表,请点选(link.reuters.com/kyk64t)

**冀台版RQFII**

目前大陆对境外RQFII的开放虽只独锺于香港,在RQFII大门大开之际,即将入离岸人民币市场的台湾业者,也希望能有机会分一杯羹.

"如果RQFII不能把台资金融机构纳入,只提供给中资台湾子公司,那这个RQFII的管道对台湾金融业来说将没有好处."元大宝来投信总经理刘宗圣说.

人行本周公布了由中国银行(3988.HK)(601988.SS)台北分行担任台湾人民币业务清算行,正式为两岸人民币清算业务拉开大幕.

台湾央行其后也表示,双方在签订协议之后一个月内,台湾即可开办人民币业务,而央行也将考虑纳入人民币为外汇准备.[ID:nST0586141]

一位对于人民币境外市场开放长期观察的欧系银行高层则指出,以中国决策模式,非常可能伴随台湾人民币资金池的成长至一定程度时,即开放台版RQFII.而考虑到香港、澳门及台湾的独特性,中国或会平等的同时开放港资、台资,甚至外资一起参与RQFII的回流管道.

该名欧系银行人士表示,以中国长期将把资本帐开放的目标来说,进一步扩大RQFII的适用对象绝对是未来下一阶段的开放目标,问题只在时程的安排.

台湾央行行务委员宋秋来9月在备忘录签署后的一场研讨会中指出,台湾央行已向人民银行提出RQFII、RFDI机制,即让在台湾以人民币计价基金、筹资能直接回流大陆.他指出,回流机制愈广阔,对台湾人民币发展愈有利.

"从宏观面来看,RQFII是整个人民币自由化国际化的重要步骤,更大的意义是在中国金融市场的开放,"易方达董事总理林永森说,"不解决不离岸人民币渠道回流的问题.对人民币作为结算货币的吸引力,会大打折扣."(完)