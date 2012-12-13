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货币新闻 | 2012年 12月 13日 星期四 17:44 BJT

香港个股: 龙源电力将发行新股集资多至3.12亿美元,价格在5至5.2港元间

路透香港12月13日电---据汤森路透旗下IFR报导,销售文件显示中国龙源电力(0916.HK)正按每股5-5.2港元发行4.65亿股份,集资高至3.12亿美元.

发行价较今日收盘价5.53港元,该价格最多折价9.6%.

摩根士丹利(MS.N)及瑞银UBSN.VX负责是此发行新股事宜.

龙源电力今日收盘涨2.41%,过去一个月来升3.51%;大盘恒生指数.HSI跌0.26%.(完)

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--编译 李珊珊; 审校 林高丽

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