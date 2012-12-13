更新版 1-香港新股: 中集B股周五起在深交所摘牌,H股下周三在联交所上市

(新增记者会内容)

* 中集B股周五起在深交所摘牌,H股下周三在联交所上市

* 约9.6%B股股东选择出售B股套现

* 公司管理层称目前没有再融资计划

* 消息人士指B股主要股东选择转为H股

记者 雷美珍

路透香港12月13日电---中国首家B股转H股的公司--中国国际海运集装箱(集团)(000039.SZ)200039.SZ已准备就绪,其B股周五(14日)起在深圳证券交易所摘牌,其H股将于下周三(19日)在香港联交所挂牌上市.

中集执行总裁麦伯良周四在H股上市记者会上称,公司作为全球领先的物流及能源行业装备及解决方案的供应商,在H股上市符合其国际化业务的发展,未来会发掘潜在合适的收购机会以扩充集团的全球业务版图.

"如果进行海外并购,H股市场可以提供更为便利的融资渠道."他说,不过目前公司没有再融资计划,如有合适的收购项目公司会适时公布.

在B股转H股后,中集将成为A股和H股上市公司.由B股转换为H股总共14.3亿股股份将于下周三在联交所上市,每手买卖单位为100股,新股编号为"2039",上市保荐人为国泰君安.

中集稍早公布,约1.37亿股或9.6%的B股股东选择现金,换言之他们不选择自动过户为H股股东,而按每股9.83港元将其股份出售予第三方弘毅投资.

中集董事会秘书于玉群称,公司不清楚弘毅投资将如何处置是次转让所得的股份,而中集没有考虑回购该批股份.他并称,相信原B股股东需要出售股份套现的都已经出售,不会对H股上市后带来太大沽压.

据熟知情况的消息人士对路透称,除了招商局国际(0144.HK)和中远之外,中集其他主要的B股股东,包括邓普顿的基金在内,都选择转换至H股.

"少数B股股东选择现金,部分原因是有些(国内)散户不熟悉H股市场."该名消息人士并称,亦有些B股股东因此前国内股市低迷而早已决定套现离场.

中集H股首日挂牌股价倾向参考市场一贯做法,就是以B股最后交易价格为基准.中集B股于11月29日的收市价为9.7港元.

中集的总股本为26.62亿股,B占比54%,A股占比46%.

中集于1980年成立,以销量计于2011年为全球最大集装箱制造商,此外亦从事液化天然气、海洋工程、空港装备、房地产、轨道交通等相关装备制造业务.该公司总裁麦伯良此前在香港对记者表示,此次转板主要为解决B股续存问题,公司亦无意将现有香港上市子公司中集安瑞科(3899.HK)私有化.[ID:nSH0120743]

中集此前在深交所的声明称,其在深圳前海拥有52.42万平方米土地,未来是否由工业转作商业用地具有不确定性,有待政府有关前海规划的最终确定.

中国国务院此前批复关于支持深圳前海深港现代服务业合作区开发开放有关政策,支持前海实行"比经济特区更加特殊"的先行先试政策,包括支持前海在金融改革创新方面先行先试,建设中国金融业对外开放试验示范窗口等.

中国新任中共中央总书记习近平最近在广东展开"南巡之旅",考察地点包括前海深港现代服务合作区.

中集A股周四收跌4.15%,报10.4元人民币.(完)

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