香港个股: 富士康国际称主席陈伟良退任,由执行董事童文欣接任

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港12月13日-全球主要手机代工生产商--富士康国际(2038.HK)周四表示,现任主席陈伟良将同时退任主席及执行董事,主席一职由现任执行董事童文欣担任,自明年1月1日起生效.
富士康国际在联交所发布公告指出,陈伟良是因为家庭因素离开,确认与董事会并无意见分歧.
陈伟良原任富士康行政总裁,在今年1月1日退任该职.
富士康国际隶属于台湾鸿海集团,主要客户为诺基亚NOK1V.HE和摩托罗拉MOT.N.市场传言其将加入苹果(AAPL.O)iPhone组装,一度激励股价大涨.[ID:nST0571045]
富士康国际今日收盘跌1.8%至3.81港元,一个月来升5.79%;大盘恒生指数.HSI跌0.26%.(完)
浏览富士康国际其他新闻,请点选[2038.HK-CMN]
浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here)
--记者 李珊珊; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。