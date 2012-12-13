香港个股: 富士康国际称主席陈伟良退任,由执行董事童文欣接任

路透香港12月13日-全球主要手机代工生产商--富士康国际(2038.HK)周四表示,现任主席陈伟良将同时退任主席及执行董事,主席一职由现任执行董事童文欣担任,自明年1月1日起生效.

富士康国际在联交所发布公告指出,陈伟良是因为家庭因素离开,确认与董事会并无意见分歧.

陈伟良原任富士康行政总裁,在今年1月1日退任该职.

富士康国际隶属于台湾鸿海集团,主要客户为诺基亚NOK1V.HE和摩托罗拉MOT.N.市场传言其将加入苹果(AAPL.O)iPhone组装,一度激励股价大涨.[ID:nST0571045]

富士康国际今日收盘跌1.8%至3.81港元,一个月来升5.79%;大盘恒生指数.HSI跌0.26%.(完)

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