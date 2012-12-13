香港金融: 金管局于纽约时段向银行体系注资67.81亿港元,缓港元强势

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港12月14日电---据路透报价页面HKMAOOC显示,香港金管局周四于纽约交易时段向市场注资67.81亿港元,令银行体系总结余在下周一(17日)将增加至2,388.65亿港元.
金管局此前于周三共向市场注资116.64亿港元.
由于资金流入中国在内的新兴市场,带动人民币CNY=等汇价走升,港元亦频频触及强方兑换保证,金管局由10月20日起向市场买入美元、卖出港元,迄今已向市场注入901.42亿港元或116.3亿美元,此亦为金管局2009年12月后重启干预.
根据香港现行的联系汇率制度,港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元.金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时,从持牌银行买入美元;当触及7.85港元的弱方保证时,会卖出美元,从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。