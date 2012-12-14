《香港报摘》--经济日报12月14日

* 要闻版头条:

--政府招标出售的将军澳68A1区土地由会德丰(0020.HK)以约19.7亿港元投得,楼面地价每平方尺4,580港元,属市场预期下限,并较半个月前批出的毗邻68A2区土地低约7%;反映土地供应较多的地区,地价有回落趋势.

* 其他:

--上任时承诺尽量不会释法的律政司司长袁国强,为解决"双非"(即在港出生但父母俱非香港永久居民的儿童)问题,趁外佣居港权上诉,请求终审法院考虑向人大常委会澄清99年释法的效力,即着终院就居港权寻求释法.

--美国公布加推QE3.5措施,金管局总裁陈德霖称维持他早前在QE3推出后对资金流入本港规模的估算,即预计流入香港的资金,会较QE1时的6,400亿港元为少,又重申金管局有无限承接美元的能力.

--渣打(2888.HK)香港认股证销售董事翁世权表示,憧憬A股见底,A股ETF窝轮(认股权证)成焦点,明年首季发行商将陆续推出人民币窝轮,不过相信其成交额将只及相关资产的港元窝轮的一半.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 黄凯

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