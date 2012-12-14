《香港报摘》--经济日报12月14日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 要闻版头条:
--政府招标出售的将军澳68A1区土地由会德丰(0020.HK)以约19.7亿港元投得,楼面地价每平方尺4,580港元,属市场预期下限,并较半个月前批出的毗邻68A2区土地低约7%;反映土地供应较多的地区,地价有回落趋势.
* 其他:
--上任时承诺尽量不会释法的律政司司长袁国强,为解决"双非"(即在港出生但父母俱非香港永久居民的儿童)问题,趁外佣居港权上诉,请求终审法院考虑向人大常委会澄清99年释法的效力,即着终院就居港权寻求释法.
--美国公布加推QE3.5措施,金管局总裁陈德霖称维持他早前在QE3推出后对资金流入本港规模的估算,即预计流入香港的资金,会较QE1时的6,400亿港元为少,又重申金管局有无限承接美元的能力.
--渣打(2888.HK)香港认股证销售董事翁世权表示,憧憬A股见底,A股ETF窝轮(认股权证)成焦点,明年首季发行商将陆续推出人民币窝轮,不过相信其成交额将只及相关资产的港元窝轮的一半.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。