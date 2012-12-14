《香港报摘》--信报12月14日

* 要闻版头条:

--会德丰地产以19.68亿港元投得将军澳68A1区限量地,每尺楼面地价4,580港元;连同年初投得的另一幅区内用地,以楼面和单位数目计算,集团晋身将军澳市中心南部第二大地主,仅次于新地(0016.HK).会德丰透露,总投资额约43亿港元.

* 其他:

--国际航空运输协会(IATA)在瑞士日内瓦举行媒体日,把今年全球航空业盈利预测由41亿美元上调至67亿美元;明年则由75亿美元调高至84亿美元.不过,协会总干事兼行政总裁、前国泰(0293.HK)行政总裁汤彦麟(Tony Tyler)表示,政府计划对航空业增加征税,令利润率仅得1%的航空业充满危机.

--国浩集团(0053.HK)日前公布以每股现金88港元的收购价提出私有化,较停牌前仅25%溢价;但有基金股东质疑有关私有化作价不公平,更认为大股东提出的收购价荒谬.

--随着英超球队车路士班主亚巴莫域治(Roman Abramovich)入股Norilsk Nickel,缠扰俄铝(0486.HK)(RUAL.PA)多年的股权争夺战可望暂告一段落,俄铝策略及业务发展部副行政总裁奥列格(Oleg Mukhamedshin)表示,重组董事局将有效调停纠纷,而所得资金将主要用作还债.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 黄凯

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