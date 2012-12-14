《香港报摘》--信报12月14日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 要闻版头条:
--会德丰地产以19.68亿港元投得将军澳68A1区限量地,每尺楼面地价4,580港元;连同年初投得的另一幅区内用地,以楼面和单位数目计算,集团晋身将军澳市中心南部第二大地主,仅次于新地(0016.HK).会德丰透露,总投资额约43亿港元.
* 其他:
--国际航空运输协会(IATA)在瑞士日内瓦举行媒体日,把今年全球航空业盈利预测由41亿美元上调至67亿美元;明年则由75亿美元调高至84亿美元.不过,协会总干事兼行政总裁、前国泰(0293.HK)行政总裁汤彦麟(Tony Tyler)表示,政府计划对航空业增加征税,令利润率仅得1%的航空业充满危机.
--国浩集团(0053.HK)日前公布以每股现金88港元的收购价提出私有化,较停牌前仅25%溢价;但有基金股东质疑有关私有化作价不公平,更认为大股东提出的收购价荒谬.
--随着英超球队车路士班主亚巴莫域治(Roman Abramovich)入股Norilsk Nickel,缠扰俄铝(0486.HK)(RUAL.PA)多年的股权争夺战可望暂告一段落,俄铝策略及业务发展部副行政总裁奥列格(Oleg Mukhamedshin)表示,重组董事局将有效调停纠纷,而所得资金将主要用作还债.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。