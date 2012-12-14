《香港报摘》--其他报纸重要消息12月14日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 明报:
--中银监上周公布有关内银资本比率的指导意见,对银行资本管控得以放宽, Bernstein Research指出,资本实力强劲的工行(1398.HK)(601398.SS)及建行(0939.HK)(601939.SS)最有机会因而增加派息,明年派息比率有望由今年约30%提升至40%.
* 星岛日报:
--香港金管局总裁陈德霖率领代表团到北京拜会中国证监会后透露,香港金融机构日后有望参与人民币合格境外机构投资者(RQFII).他引述中证监主席郭树清表示,支持和同意扩大RQFII申请人资格至在港经营的其他金融机构,及放宽有关投资比例,冀很快会有结果.
* 苹果日报:
--律政司趁外佣争取居港权一案上诉之际,突然干预司法,建议终审法院提请全国人大常委会释法,藉以禁止双非拥有居留权.各界狂轰政府向法院施压,企图让法院担当释法"刽子手".
--由旅日歌手陈美龄胞姊、知名儿科医生陈曦龄创立的健康食品商维特健灵,市传计划于明年上市,初步拟集资约5,000万美元,成为首家上市的本土健康食品股.
* 东方日报:
--首间由B转H的中集集团(000039.SZ)200039.SZ,其H股股份将于下周三以介绍形式在本港挂牌.独家保荐人国泰君安融资表示,中集H股上市价会于数日内决定,并会参考B股收巿价,或B股股东的现金选择权价格.
--港股成交低迷,除了中小经纪叫苦连天外,证监会的收入也大受影响.截至今年9月底止三个月,证监会的盈余只有1,900万港元,较去年同期下跌九成.
* 文汇报:
--中国金银(新上市编号"0815")今天开始招股,计划发行约1.58亿股,每股招股价为1.18-1.68港元,预计股份将于本月28日挂牌.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。