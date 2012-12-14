《香港报摘》--其他报纸重要消息12月14日

* 明报:

--中银监上周公布有关内银资本比率的指导意见,对银行资本管控得以放宽, Bernstein Research指出,资本实力强劲的工行(1398.HK)(601398.SS)及建行(0939.HK)(601939.SS)最有机会因而增加派息,明年派息比率有望由今年约30%提升至40%.

* 星岛日报:

--香港金管局总裁陈德霖率领代表团到北京拜会中国证监会后透露,香港金融机构日后有望参与人民币合格境外机构投资者(RQFII).他引述中证监主席郭树清表示,支持和同意扩大RQFII申请人资格至在港经营的其他金融机构,及放宽有关投资比例,冀很快会有结果.

* 苹果日报:

--律政司趁外佣争取居港权一案上诉之际,突然干预司法,建议终审法院提请全国人大常委会释法,藉以禁止双非拥有居留权.各界狂轰政府向法院施压,企图让法院担当释法"刽子手".

--由旅日歌手陈美龄胞姊、知名儿科医生陈曦龄创立的健康食品商维特健灵,市传计划于明年上市,初步拟集资约5,000万美元,成为首家上市的本土健康食品股.

* 东方日报:

--首间由B转H的中集集团(000039.SZ)200039.SZ,其H股股份将于下周三以介绍形式在本港挂牌.独家保荐人国泰君安融资表示,中集H股上市价会于数日内决定,并会参考B股收巿价,或B股股东的现金选择权价格.

--港股成交低迷,除了中小经纪叫苦连天外,证监会的收入也大受影响.截至今年9月底止三个月,证监会的盈余只有1,900万港元,较去年同期下跌九成.

* 文汇报:

--中国金银(新上市编号"0815")今天开始招股,计划发行约1.58亿股,每股招股价为1.18-1.68港元,预计股份将于本月28日挂牌.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 张喜良

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