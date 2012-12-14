港报财经评论: 亚洲股市前景十问--信报12月14日

亚洲股市前景十问/ 习广思

对冲基金不断沽空日本,圆汇在11月中急挫,横行一个月后正在向5月中低位迈进.日本将在本周日大选,民意调查没大变化,安倍上台的机会甚高.汇市炒家沽空日圆,美元兑日圆一旦升穿85水平会否出现转势?然而,日本政变及至圆汇下跌却是股市好消息,资金流出日圆也利好亚洲区内股市.昨日市况所见,圆汇下跌、股市上升,惟独港股被A股拖累,但区内资金仍在.近日港股高位争持,有获利的,亦有追落后的,大抵反映部分投资者收炉,因为今年条数已做好,但亦有部分仍在急追落后.新股赶在年底前上市,公司正在筹备"抽水",只要资金未被吓走,这场派对亦未到曲终人散.近日恒指连续高开回软,反映市场上升动力不足,值得留意的是,即使联储局推QE4,但金价不升反跌,油价回落亦反映商品投资者对前景的谨慎.

高息股仍可取.哪些地方的结构性改革会继续带来增长?亚洲出口在2012年已失去动力,许多地方面对经济结构性改革,有望重新带来增长希望,其中之一是印度,二是日本.中国经济会否在2013年开始再平衡?尽管中国急需要调结构,但中央在今年再度依赖基建投资项目推动经济,相信中国依赖固定投资的情况未必会在2013年内转变;其次,中产人口只占中国人口12%,仍难足够以消费来拉动整体经济,除非中产人口以更高速度增加,并支持经济持续增长.亚洲国家资本会否继续外流?会.分析员指,区内资金大概可分为三类,包括企业资金、机构投资资金及个人资金,目前企业仍对亚洲区有信心,但机构性资金则有进有出,但个人财富的资金其实持续外流,这些由私人打理的资金可能以美元、欧罗及英镑作计价.

资产负债表恶化,会否在2013年引发企业的信贷风险?日本企业的信贷违约掉期(CDS)已引起市场关注.日圆carry trade会否大规模回归?未必会.2006至2007年是日圆carry trade的高峰期,虽然圆汇开始下跌,但由于日债与美债的息差,甚至与其他高息国债的息差持续收窄,意味住息差交易吸引力不如过去,日圆carry trade未必会大规模回归.不过,圆汇下跌,资金从日圆及日债流出的话,或将流入亚洲区内风险资产,未必是carry trade,但是risk on投资.

----------------------------------------------------------------------------------------

金价走势岌岌可危/ 苏子

刚结束的联储局议息结果虽然一如笔者所料般,并未对汇市带来重大冲击,但却令黄金兑美元出现大上大落的情况,黄金兑美元在市场知悉议息结果后曾一度急升至1723.30高位,略破当时的1719.50的20天SMA重要阻力,可惜当触及此高位后便迅即掉头急挫逾10美元,出现了假突破,并使不少追市者即时受困及被迫作出止蚀行动.昨天亚洲市黄金兑美元进一步下挫,并且成功失守1700心理关口,100天SMA的1705.80关键支持更再次得而复失;加上10天SMA亦轻微跌破100天SMA,出现了死亡交叉不利讯号,故目前黄金兑美元的走势可说是岌岌可危,稍后若乏力重返1700心理关口以上波动及收市,预料整体走势将以继续向下寻底为主,并朝着上月2日的1671.95低位迈进.

目前金价下跌的主因与联储局的议息结果完全在市场预期以内,故触发平仓及止蚀沽盘大举入市有关;加上已到了年底,市场的流动性偏低情况亦令金价的下跌速度加快;如稍后跌破本月7日的1683.35低位,预料随后的跌势将会再加快.黄金兑美元虽然成功向下作出重大突破,但却未见拖累商品货币如澳元及纽元掉头下挫.昨天澳元兑美元及纽元兑美元仍然处于良好上升势头里运行.留意目前澳元兑纽元仍然处于大弱势里,昨天更已失守1.25心理关口及本月2日所造的1.2494低位,暂时最低曾见1.2470,这反映纽元的表现绝佳,投资者买入纽元兑美元的获利空间远多于买入澳元兑美元.

本周纽元兑美元曾高见0.8453,直逼今年2月所造的0.8470高位及0.85心理关口.由于金价的下跌并未能令纽元兑美元有停止上升的迹象,反映纽元兑美元正处于非常强劲的上升浪里运行,故投资者只宜顺势买入,暂不宜采取逆势的入市策略.短线而言,纽元兑美元要返回9月28日的0.8356高位以下波动及收市,才有望正式结束如此强势的单边升浪.