港报财经评论: 亚洲股市前景十问--信报12月14日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
亚洲股市前景十问/ 习广思
对冲基金不断沽空日本,圆汇在11月中急挫,横行一个月后正在向5月中低位迈进.日本将在本周日大选,民意调查没大变化,安倍上台的机会甚高.汇市炒家沽空日圆,美元兑日圆一旦升穿85水平会否出现转势?然而,日本政变及至圆汇下跌却是股市好消息,资金流出日圆也利好亚洲区内股市.昨日市况所见,圆汇下跌、股市上升,惟独港股被A股拖累,但区内资金仍在.近日港股高位争持,有获利的,亦有追落后的,大抵反映部分投资者收炉,因为今年条数已做好,但亦有部分仍在急追落后.新股赶在年底前上市,公司正在筹备"抽水",只要资金未被吓走,这场派对亦未到曲终人散.近日恒指连续高开回软,反映市场上升动力不足,值得留意的是,即使联储局推QE4,但金价不升反跌,油价回落亦反映商品投资者对前景的谨慎.
高息股仍可取.哪些地方的结构性改革会继续带来增长?亚洲出口在2012年已失去动力,许多地方面对经济结构性改革,有望重新带来增长希望,其中之一是印度,二是日本.中国经济会否在2013年开始再平衡?尽管中国急需要调结构,但中央在今年再度依赖基建投资项目推动经济,相信中国依赖固定投资的情况未必会在2013年内转变;其次,中产人口只占中国人口12%,仍难足够以消费来拉动整体经济,除非中产人口以更高速度增加,并支持经济持续增长.亚洲国家资本会否继续外流?会.分析员指,区内资金大概可分为三类,包括企业资金、机构投资资金及个人资金,目前企业仍对亚洲区有信心,但机构性资金则有进有出,但个人财富的资金其实持续外流,这些由私人打理的资金可能以美元、欧罗及英镑作计价.
资产负债表恶化,会否在2013年引发企业的信贷风险?日本企业的信贷违约掉期(CDS)已引起市场关注.日圆carry trade会否大规模回归?未必会.2006至2007年是日圆carry trade的高峰期,虽然圆汇开始下跌,但由于日债与美债的息差,甚至与其他高息国债的息差持续收窄,意味住息差交易吸引力不如过去,日圆carry trade未必会大规模回归.不过,圆汇下跌,资金从日圆及日债流出的话,或将流入亚洲区内风险资产,未必是carry trade,但是risk on投资.
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金价走势岌岌可危/ 苏子
刚结束的联储局议息结果虽然一如笔者所料般,并未对汇市带来重大冲击,但却令黄金兑美元出现大上大落的情况,黄金兑美元在市场知悉议息结果后曾一度急升至1723.30高位,略破当时的1719.50的20天SMA重要阻力,可惜当触及此高位后便迅即掉头急挫逾10美元,出现了假突破,并使不少追市者即时受困及被迫作出止蚀行动.昨天亚洲市黄金兑美元进一步下挫,并且成功失守1700心理关口,100天SMA的1705.80关键支持更再次得而复失;加上10天SMA亦轻微跌破100天SMA,出现了死亡交叉不利讯号,故目前黄金兑美元的走势可说是岌岌可危,稍后若乏力重返1700心理关口以上波动及收市,预料整体走势将以继续向下寻底为主,并朝着上月2日的1671.95低位迈进.
目前金价下跌的主因与联储局的议息结果完全在市场预期以内,故触发平仓及止蚀沽盘大举入市有关;加上已到了年底,市场的流动性偏低情况亦令金价的下跌速度加快;如稍后跌破本月7日的1683.35低位,预料随后的跌势将会再加快.黄金兑美元虽然成功向下作出重大突破,但却未见拖累商品货币如澳元及纽元掉头下挫.昨天澳元兑美元及纽元兑美元仍然处于良好上升势头里运行.留意目前澳元兑纽元仍然处于大弱势里,昨天更已失守1.25心理关口及本月2日所造的1.2494低位,暂时最低曾见1.2470,这反映纽元的表现绝佳,投资者买入纽元兑美元的获利空间远多于买入澳元兑美元.
本周纽元兑美元曾高见0.8453,直逼今年2月所造的0.8470高位及0.85心理关口.由于金价的下跌并未能令纽元兑美元有停止上升的迹象,反映纽元兑美元正处于非常强劲的上升浪里运行,故投资者只宜顺势买入,暂不宜采取逆势的入市策略.短线而言,纽元兑美元要返回9月28日的0.8356高位以下波动及收市,才有望正式结束如此强势的单边升浪.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。