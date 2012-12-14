港报财经评论: 腾讯扑300港元港交所起锚--经济日报12月14日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
腾讯扑300港元港交所起锚/ 林瑞芬
明年五大看好蓝筹的最后两只心水推介,会于今日一气呵成分析,分别为腾讯(0700.HK)及港交所(0388.HK).腾讯本季已多番分析,简评之,看好该股主要是其于内地互联网的龙头地位,不易被海外竞争者取代,事关中国政府守关资讯业太严,还未是时候大开放.在香港就开住WhatsApp联络,在中国就开住腾讯的WeChat"微信"联络,可见腾讯的影响力.论近季腾讯业绩的亮点是手机及网络游戏.明年目标逾300港元.每季公布业绩,用盈利实证去支持股价,据彭博综合预测,截至2012年底及2013年底,每股盈利分别为人民币7.09元及9.04元,按年增长26%及27.5%.该股今年已创新高,以突破三角形量度升幅推论,守稳225港元,量度升幅可逾300港元至325港元,故维持之前看法明年目标先看300港元.按11月以来,各大中、外券商对其投资建议,技术图表所测还不是最牛,最牛看350港元,平均都近300港元,如摩根大通看306港元,瑞信看295港元,高盈看280港元.微观短线走势,保历加通道在收窄通道,现价252.8港元是谋向上突破,回试270港元或是向下试中期支持225港元,需密切留意!
一连看好四只蓝筹都是中资股,最后一只博些拣港交所(0388.HK).该股今年算是落后,年至今累计只升5.6%,恒指至今就升22%.无疑有三大因素:一是港股交投淡静,最近才好些;二来,新股热大降温;三是要收购伦敦金属交易所(LME).港交所购LME交易虽尚等待法院的裁决,相信将能顺利通过.就收购所筹资,早前已透过发行新股及可换股债券,不排除再进行借贷,汇丰证券认为相关财务成本料会低,对2013年每股盈利再摊薄的影响微;因发行新股融资成本较低,汇丰更乐观估计LME的交易可快至2014年达收支平衡.
说到底,港交所的优势在垄断的经营地位,随着香港作为人民币离岸中心的核心基地,发展商机无限,如近月交投旺的A股ETF,其他新产品如双币(人民币及港币)股份、人币窝轮,集团最近就公布明年第3季将于上交所提供港股实时报价服务,中国市场巨大发展潜力.今次收购LME恐怕也有历史使命,让中国的商品争取国际定价话语权,任重道远,难怪据闻国开行、中资机构等在今次配股中积极支持.
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经济会议前国指宜观望/ 余少文
中央经济工作会议前夕,美国再次放水,未知会否打乱中央明年经济部署,但人民银行昨日逆回购规模却急跌至四个半月以来最少的180亿元人民币,国企指数明显也有调整压力,股民宜观望及等待会议结果.大市出现回调,除了临近年尾是市况偏淡原因外,股民也在观望本周末召开的中央经济工作会议,早前指出,12月初政治局会议已为本次中央经济工作会议定下框架,中央经济工作会议或有较详细的政策内容.只是美国联储局再次放水,未知会否打乱中央领导人部署,中央会否有新部署,在稍后会议公告中应可见到.只是美国放水多年,将通胀输往其他国家,尤其新兴国家,故见到中央近年以"收水"来应对,到今年中才开始逐步宽松,及透过逆回购操作来投放资金.然而美国可能再输出通胀下,或会令中央增加明年通胀忧虑,则明年货币政策可能只会维持今年的适度宽松做法,下调存款准备金率和减息只是"五五"机会而已.
美国续放水逆回购急降.而昨日逆回购操作规模急降至180亿元人民币,是8月以来最少的单日规模,当中7天逆回购操作80亿元人民币平了7月底纪录,相对昨日到期的逆回购规模950亿元人民币,出现770亿元人民币逆回购净回笼,未知是否受美国放水所影响,才令中央暂时不敢过度增加流动性.其实,中国股市近日已有起色,加上境外资金对估值偏低的A股市场虎视眈眈,除非有突发性利淡消息,否则对A股仍有憧憬.而汇丰环球研究近日一份报告对中国明年经济有5个看点:一是经济增长温和反弹,预期中央经济工作会议会订定明年经济增长目标为7.5%,但该行却预期GDP可回升至8.6%,及高于市场预期的8.1%;其次是通胀保持温和;第三是货币政策和财政政策预期和2012年经济触底反弹的判断,预期明年不会减息,但可能降准合计100个基点;最后是金融改革进一步加快,以及人民币国际化进程将继续加快.不过,野村证券认为中国明年中通胀会升至4%以上,下半年会加息两次,而经济增长也是前高后低,上半年升至8.2%,下半年则明显放缓至7.2%.不管券商如何睇法,内地明年上半年经济继续好转应是共识,加上目前未有太大利淡因素出现,相信中资股调整只是大涨小回格局,继续乐观.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。