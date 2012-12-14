港报财经评论: 腾讯扑300港元港交所起锚--经济日报12月14日

腾讯扑300港元港交所起锚/ 林瑞芬

明年五大看好蓝筹的最后两只心水推介,会于今日一气呵成分析,分别为腾讯(0700.HK)及港交所(0388.HK).腾讯本季已多番分析,简评之,看好该股主要是其于内地互联网的龙头地位,不易被海外竞争者取代,事关中国政府守关资讯业太严,还未是时候大开放.在香港就开住WhatsApp联络,在中国就开住腾讯的WeChat"微信"联络,可见腾讯的影响力.论近季腾讯业绩的亮点是手机及网络游戏.明年目标逾300港元.每季公布业绩,用盈利实证去支持股价,据彭博综合预测,截至2012年底及2013年底,每股盈利分别为人民币7.09元及9.04元,按年增长26%及27.5%.该股今年已创新高,以突破三角形量度升幅推论,守稳225港元,量度升幅可逾300港元至325港元,故维持之前看法明年目标先看300港元.按11月以来,各大中、外券商对其投资建议,技术图表所测还不是最牛,最牛看350港元,平均都近300港元,如摩根大通看306港元,瑞信看295港元,高盈看280港元.微观短线走势,保历加通道在收窄通道,现价252.8港元是谋向上突破,回试270港元或是向下试中期支持225港元,需密切留意!

一连看好四只蓝筹都是中资股,最后一只博些拣港交所(0388.HK).该股今年算是落后,年至今累计只升5.6%,恒指至今就升22%.无疑有三大因素:一是港股交投淡静,最近才好些;二来,新股热大降温;三是要收购伦敦金属交易所(LME).港交所购LME交易虽尚等待法院的裁决,相信将能顺利通过.就收购所筹资,早前已透过发行新股及可换股债券,不排除再进行借贷,汇丰证券认为相关财务成本料会低,对2013年每股盈利再摊薄的影响微;因发行新股融资成本较低,汇丰更乐观估计LME的交易可快至2014年达收支平衡.

说到底,港交所的优势在垄断的经营地位,随着香港作为人民币离岸中心的核心基地,发展商机无限,如近月交投旺的A股ETF,其他新产品如双币(人民币及港币)股份、人币窝轮,集团最近就公布明年第3季将于上交所提供港股实时报价服务,中国市场巨大发展潜力.今次收购LME恐怕也有历史使命,让中国的商品争取国际定价话语权,任重道远,难怪据闻国开行、中资机构等在今次配股中积极支持.

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经济会议前国指宜观望/ 余少文

中央经济工作会议前夕,美国再次放水,未知会否打乱中央明年经济部署,但人民银行昨日逆回购规模却急跌至四个半月以来最少的180亿元人民币,国企指数明显也有调整压力,股民宜观望及等待会议结果.大市出现回调,除了临近年尾是市况偏淡原因外,股民也在观望本周末召开的中央经济工作会议,早前指出,12月初政治局会议已为本次中央经济工作会议定下框架,中央经济工作会议或有较详细的政策内容.只是美国联储局再次放水,未知会否打乱中央领导人部署,中央会否有新部署,在稍后会议公告中应可见到.只是美国放水多年,将通胀输往其他国家,尤其新兴国家,故见到中央近年以"收水"来应对,到今年中才开始逐步宽松,及透过逆回购操作来投放资金.然而美国可能再输出通胀下,或会令中央增加明年通胀忧虑,则明年货币政策可能只会维持今年的适度宽松做法,下调存款准备金率和减息只是"五五"机会而已.

美国续放水逆回购急降.而昨日逆回购操作规模急降至180亿元人民币,是8月以来最少的单日规模,当中7天逆回购操作80亿元人民币平了7月底纪录,相对昨日到期的逆回购规模950亿元人民币,出现770亿元人民币逆回购净回笼,未知是否受美国放水所影响,才令中央暂时不敢过度增加流动性.其实,中国股市近日已有起色,加上境外资金对估值偏低的A股市场虎视眈眈,除非有突发性利淡消息,否则对A股仍有憧憬.而汇丰环球研究近日一份报告对中国明年经济有5个看点:一是经济增长温和反弹,预期中央经济工作会议会订定明年经济增长目标为7.5%,但该行却预期GDP可回升至8.6%,及高于市场预期的8.1%;其次是通胀保持温和;第三是货币政策和财政政策预期和2012年经济触底反弹的判断,预期明年不会减息,但可能降准合计100个基点;最后是金融改革进一步加快,以及人民币国际化进程将继续加快.不过,野村证券认为中国明年中通胀会升至4%以上,下半年会加息两次,而经济增长也是前高后低,上半年升至8.2%,下半年则明显放缓至7.2%.不管券商如何睇法,内地明年上半年经济继续好转应是共识,加上目前未有太大利淡因素出现,相信中资股调整只是大涨小回格局,继续乐观.