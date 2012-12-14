港报社评: 曲线提释法,法理待澄清--星岛日报12月14日

律政司在外佣居港权案中,向终审法院提出呈请人大澄清当年释法内容,大家视为趁机撤销双非童居港权的部署.由于律政司没有全面交代理据,社会既关注澄清释法要求会否获法院接纳,以及有关建议对本港自治的影响.

现时靠行政手段来应付问题,包括医院实施双非零配额,并且在关口加强检测,以及加强打击中介人.好处是避免释法震荡,缺点是耗用大量人力物力.由于内地孕妇冲入急症室产子的数目大幅下降,有人认为毋须急于释法.

支持透过法律途径解决者则认为,只有在法律上取消双非童居港权,才能够治本.中央官员认为,人大当年释法已经足以防止双非,只是香港法院错误诠释,希望香港自我纠正.

社会讨论方案纷陈,例如有人建议拒绝向双非婴签发出生证明书,激发官司,制造机会予法庭自我纠正,但这却有陷港府于"不尊重终院裁决"的"不守法"陷阱.今次外佣居权案,为港府提供现成机会寻求人大澄清.

法理上与讼双方有权提出各种法律观点,外界质疑是否施压,关键在政府有何后着.律政司司长袁国强基于司法程序,昨日没有详细解释相关安排,社会大众的疑问,可能要待案件审理时才看到政府的解答.至于以曲线提请释法的如意算盘能否打响,涉及法理论据是否坚实,最后由终院定夺.由于程序需时,因建议刮起法治暴风雨的忧虑,恐要待尘埃落定之日才有望明确.