港报社评: 曲线提释法,法理待澄清--星岛日报12月14日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
律政司在外佣居港权案中,向终审法院提出呈请人大澄清当年释法内容,大家视为趁机撤销双非童居港权的部署.由于律政司没有全面交代理据,社会既关注澄清释法要求会否获法院接纳,以及有关建议对本港自治的影响.
现时靠行政手段来应付问题,包括医院实施双非零配额,并且在关口加强检测,以及加强打击中介人.好处是避免释法震荡,缺点是耗用大量人力物力.由于内地孕妇冲入急症室产子的数目大幅下降,有人认为毋须急于释法.
支持透过法律途径解决者则认为,只有在法律上取消双非童居港权,才能够治本.中央官员认为,人大当年释法已经足以防止双非,只是香港法院错误诠释,希望香港自我纠正.
社会讨论方案纷陈,例如有人建议拒绝向双非婴签发出生证明书,激发官司,制造机会予法庭自我纠正,但这却有陷港府于"不尊重终院裁决"的"不守法"陷阱.今次外佣居权案,为港府提供现成机会寻求人大澄清.
法理上与讼双方有权提出各种法律观点,外界质疑是否施压,关键在政府有何后着.律政司司长袁国强基于司法程序,昨日没有详细解释相关安排,社会大众的疑问,可能要待案件审理时才看到政府的解答.至于以曲线提请释法的如意算盘能否打响,涉及法理论据是否坚实,最后由终院定夺.由于程序需时,因建议刮起法治暴风雨的忧虑,恐要待尘埃落定之日才有望明确.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。