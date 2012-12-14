港报社评: 提请人大释法,根本解决居港权案--文汇报12月14日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
律政司昨向终审法院请求,就外佣居港权案提请人大常委会解释,澄清常委会在1999年就居留权案释法的法律效力.目前本港法院对居港权的理解与基本法立法原意存在不一致的地方,寻求人大常委会澄清有关立法原意,完全是依法办事,有助从根本上解决包括"双非"案、外佣案在内的居港权问题,以避免导致大量外来人口取得居港权,给本港带来难以承受的后果.终审法院向人大寻求释法是本港法制的一部分,并不会影响本港的司法独立,相反对完善法治机制、落实好基本法具积极意义.
外佣案、"双非"案等涉及居港权的案件引起争议,源于本港法院对居港权定义的诠释,与基本法立法原意存在分歧.若外佣亦获得居港权,意味着数以10万计外佣成为港人,后果同样不堪设想.社会主流民意渴望妥善解决居港权问题,以免香港不胜负荷.律政司根据基本法第158条请求终院提请人大常委会作出澄清,根据香港的法律程序去厘清居港权的定义,使终审法院的判决与基本法立法原意回复一致,是彻底解决居港权问题的治本之道.
香港已回归15年,进行过4次释法.人大常委会释法均以香港的利益为出发,日益获得本港社会的认同和接受.在刚果民主共和国遭美国基金追债案件中,终审法院曾寻求人大释法,本港两大律师会及法律界均认同做法不会影响司法独立.律政司根据基本法请求终院寻求人大释法,是不断丰富基本法的实践,加强一国两制落实,完善本港法治机制的重要体现.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。