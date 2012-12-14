港报社评: 提请人大释法,根本解决居港权案--文汇报12月14日

律政司昨向终审法院请求,就外佣居港权案提请人大常委会解释,澄清常委会在1999年就居留权案释法的法律效力.目前本港法院对居港权的理解与基本法立法原意存在不一致的地方,寻求人大常委会澄清有关立法原意,完全是依法办事,有助从根本上解决包括"双非"案、外佣案在内的居港权问题,以避免导致大量外来人口取得居港权,给本港带来难以承受的后果.终审法院向人大寻求释法是本港法制的一部分,并不会影响本港的司法独立,相反对完善法治机制、落实好基本法具积极意义.

外佣案、"双非"案等涉及居港权的案件引起争议,源于本港法院对居港权定义的诠释,与基本法立法原意存在分歧.若外佣亦获得居港权,意味着数以10万计外佣成为港人,后果同样不堪设想.社会主流民意渴望妥善解决居港权问题,以免香港不胜负荷.律政司根据基本法第158条请求终院提请人大常委会作出澄清,根据香港的法律程序去厘清居港权的定义,使终审法院的判决与基本法立法原意回复一致,是彻底解决居港权问题的治本之道.

香港已回归15年,进行过4次释法.人大常委会释法均以香港的利益为出发,日益获得本港社会的认同和接受.在刚果民主共和国遭美国基金追债案件中,终审法院曾寻求人大释法,本港两大律师会及法律界均认同做法不会影响司法独立.律政司根据基本法请求终院寻求人大释法,是不断丰富基本法的实践,加强一国两制落实,完善本港法治机制的重要体现.