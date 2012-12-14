港报社评: 律政司的建议考验马道立的智慧--明报12月14日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
外佣居留权案上诉到终审法院,仍未排期审理,律政司建议终院向人大常委会寻求解释,确定1999年人大就吴嘉玲案首次释法时,指1996年特区筹委会的意见反映基本法立法原意的表述,是否对基本法解释的一部分.另外,律政司的建议被认为扩阔人大释法的范围,法律界担心立下先例,或会损害港人的基本权利.律政司这个建议.律政司的建议和外佣案的处理,性质和内涵都踰乎司法独立,涉及政治和现实考量,错综复杂,考验着马道立和一众终院法官的智慧.
外佣居留权诉讼是律政司的切入点,这场官司,终院的判决影响深远.若外佣胜诉,估计初步以10万计外佣有资格申请居留权,若外佣政策不变,则日后来港工作的外佣,只要他们有意愿,早晚也会成为香港永久居民,本港不可能承担.因此,律政司建议终院请人大释法,从行政机关的角度是负责任做法.然而,由于有庄丰源案的背景,即使绕道一并解决双非婴居留权,客观效果却是终院自我否定庄丰源案的判决,对终院的权威构成冲击.
刚退休的终院常任法官包致金多次表达司法界面临"暴风雨"的忧虑,他就此没有深入解释.港人对人大释法疑虑极大,因为释法影响司法独立.今次律政司建议,会否就是包致金所说的"暴风雨"启端,无人可以给予答案,但是,单就今次律政司建议,本港法治、司法处于多事之秋,大概可以肯定了.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。