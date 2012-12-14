港报社评: 律政司的建议考验马道立的智慧--明报12月14日

外佣居留权案上诉到终审法院,仍未排期审理,律政司建议终院向人大常委会寻求解释,确定1999年人大就吴嘉玲案首次释法时,指1996年特区筹委会的意见反映基本法立法原意的表述,是否对基本法解释的一部分.另外,律政司的建议被认为扩阔人大释法的范围,法律界担心立下先例,或会损害港人的基本权利.律政司这个建议.律政司的建议和外佣案的处理,性质和内涵都踰乎司法独立,涉及政治和现实考量,错综复杂,考验着马道立和一众终院法官的智慧.

外佣居留权诉讼是律政司的切入点,这场官司,终院的判决影响深远.若外佣胜诉,估计初步以10万计外佣有资格申请居留权,若外佣政策不变,则日后来港工作的外佣,只要他们有意愿,早晚也会成为香港永久居民,本港不可能承担.因此,律政司建议终院请人大释法,从行政机关的角度是负责任做法.然而,由于有庄丰源案的背景,即使绕道一并解决双非婴居留权,客观效果却是终院自我否定庄丰源案的判决,对终院的权威构成冲击.

刚退休的终院常任法官包致金多次表达司法界面临"暴风雨"的忧虑,他就此没有深入解释.港人对人大释法疑虑极大,因为释法影响司法独立.今次律政司建议,会否就是包致金所说的"暴风雨"启端,无人可以给予答案,但是,单就今次律政司建议,本港法治、司法处于多事之秋,大概可以肯定了.