《香港重要政经日程》--12月14日-12月31日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
=====================今日香港主要政经消息==========================
12月14日(周五)
-- 香港金融管理局公布11月外汇基金境外总资产.
--09:00 东方电气(1072.HK)于四川成都举行临时股东大会.
--11:00 中国户外媒体集团(0254.HK)股东特别大会.
--11:00 新疆新鑫矿业(3833.HK)于新疆举行股东特别大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
12月17日(周一)
--09:00 民生银行(1988.HK)于北京举行第三次临时股东大会.
--10:00 鳄鱼恤(0122.HK)举行股东周年大会.
--10:30 铂阳太阳能(0566.HK)股东特别大会.
12月18日(周二)
--09:00 北人印刷机械股份(0187.HK)于北京举行第一次临时股东大会.
--09:00 洛阳玻璃股份(1108.HK)于洛阳举行第三次临时股东大会.
--09:00 大唐发电(0991.HK)于北京举行第三次临时股东大会.
--09:45 丰德丽控股(0571.HK)股东特别大会与股东周年大会.
--10:00 国际资源(1051.HK)股东周年大会.
--10:00 中国新经济投资(0080.HK)股东特别大会.
--13:30 中海发展股份(1138.HK)于上海举行特别股东大会.
--14:00 大成食品(3999.HK)股东特别大会.
--14:30 新鸿基金融2013年市场展望记者会.
--15:00 北控水务集团(0371.HK)股东特别大会.
--16:30 香港公布2012年9-11月失业率.
--16:30 香港公布10月外贸数据.
--16:30 香港第三季涉及外发中国内地加工贸易统计.
--17:30 招商局集团140周年酒会.
12月19日(周三)
-- 奥思集团(1161.HK)公布全年业绩.
--09:00 雨润食品(1068.HK)举行股东特别大会.
--09:30 盛鸿控股(0851.HK)举行股东特别大会.
--10:00 中国远洋(1919.HK)举行股东特别大会.
--13:30 广州广船国际股份(0317.HK)于广州举行临时股东大会.
--15:00 天津港发展(3382.HK)举行股东特别大会.
12月20日(周四)
-- QPL International Holdings(0243.HK)公布中期业绩.
--09:00 第一拖拉机股份(0038.HK)于河南洛南举行临时股东大会.
--10:00 海通国际(0665.HK)举行股东特别大会.
--10:00 保利置业集团(0119.HK)股东特别大会.
--11:00 先进半导体(3355.HK)于上海举行临时股东大会.
--12:00 罗兵咸举行中国私募股权市场回顾与展望记者会.
--14:00 中国国航(0753.HK)于北京举行临时股东大会.
--16:30 香港2012年11月消费物价指数.
--16:30 香港9月就业及职位空缺统计.
--16:30 中国天化工(0362.HK)股东特别大会.
12月21日(周五)
-- 中国机械工程(1829.HK)首日挂牌.
-- 自动系统(0771.HK)股东特别大会.
-- AEON(0900.HK)公布第三季业绩.
-- 耀科国际(0143.HK)公布全年业绩.
--08:30 洛阳钼业(3993.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:00 华晨中国(1114.HK)股东特别大会.
--09:30 南京熊猫电子(0553.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:30 北京北辰(0588.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 其士国际(0025.HK)股东特别大会.
--10:30 中国全通(0633.HK)股东特别大会.
--10:30 亨泰消费品(0197.HK)股东周年大会.
--11:00 勤+缘(2366.HK)股东特别大会.
--15:00 中国联通(0762.HK)股东特别大会.
--15:00 北青传媒(1000.HK)在中国举行股东特别大会.
12月24日(周一)
-- 太平洋恩利(1174.HK)公布全年业绩.
--09:30 南京熊猫电子(0553.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:30 深圳科技(0106.HK)股东特别大会.
--10:00 深圳中航(0161.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 吉利汽车(0175.HK)股东特别大会.
--10:30 粤首环保(1191.HK)股东周年大会.
12月25日(周二)
-- 圣诞节公众假期.
12月26日(周三)
-- 圣诞节翌日公众假期.
12月27日(周四)
-- 公布11月出入口数字.
*-- 大众金融(0626.HK)公布派第二次中期股息.
--09:00 金活医药集团(1110.HK)股东特别大会.
--10:00 中国中铁(0390.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 惠元堂(0897.HK)股东特别大会.
--10:30 上海栋华(1103.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 华瀚生物制药(0587.HK)股东特别大会.
--14:00 大唐新能源(1798.HK)在中国举行股东特别大会.
--17:00 阳光能源(0757.HK)股东特别大会.
12月28日(周五)
*-- 惠生工程(2236.HK)首日挂牌.
*-- 汇多利(0607.HK)公布中期业绩.
--09:00 厦门港务(3378.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:00 中铁建(1186.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:00 灵宝黄金(3330.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:00 山东新华制药(0719.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:30 铂阳太阳能(0566.HK)股东特别大会.
--09:30 中外运(0598.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 第一天然食品(1076.HK)股东周年大会.
--10:00 新工投资(0666.HK)股东特别大会.
--10:00 台泥国际(1136.HK)股东特别大会.
--10:00 西王糖业(2088.HK)股东特别大会.
--11:00 中福控股(0922.HK)股东特别大会.
--11:00 华艺矿业(0559.HK)股东周年大会.
--15:00 中国资本(0170.HK)股东特别大会.
*12月31日(周一)
-- 公布11月份M-3货币供应数字.
-- 公布11月份外汇基金总资产.
--10:00 华建控股(0479.HK)股东周年大会.
--10:30 超大现代(0682.HK)股东周年大会.
--10:30 博富临置业(0225.HK)股东周年大会.
--11:00 中国秦发(0866.HK)股东特别大会.
--11:00 城市电讯(1137.HK)股东周年大会.
--11:00 新环保能源(3989.HK)股东特别大会.
--11:00 南联地产(1036.HK)股东特别大会.
--11:30 首都创投(2324.HK)股东周年大会.
--12:00 华联国际(0969.HK)股东特别大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。