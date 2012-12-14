港报社评: 释法根治双非,平衡法治民生--经济日报12月14日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
港府昨请求终审法院就居港权寻求人大常委会澄清,底因是单靠行政手段不但无法根治双非婴问题,措施漏洞更已愈见明显,故须以法律方式治本.港府的方案恐已是对法治冲击最小的做法,市民须衡量是否接受个中利弊.
若要彻底解决双非便只有从法律的根本手,取消双非婴取得本港居留权,从而消除内地孕妇来港产子的诱因.然而,要用法律手段解决,就必然触及终院在2001年双非子女有居港权的判决,无可避免地对法治造成一定程度的冲击.
其中一个法律手段是修改基本法,惟中央认为双非源于本港终院错误诠释基本法与人大释法,基本法本身并无问题,故不应以修改基本法解套,更要避免造成先例,令本港政客肆意要求修改.
其二是由港府直接提请人大释法,但此有行政干预司法之嫌,对本港司法独立可能造成较大冲击,更恐重演1999年港府就居权案提请释法般,引起部分法律界人士与市民激烈反弹.
外界虽质疑此仍有行政干预司法,以及打开中央干预本港内部法律事宜之门,惟终院提请人大释法是基本法所规定,且终院法官可依专业判断是否提请,把好司法独立大关,是负面影响最小之途.
惟终院会否推翻昨日的我,接纳港府建议殊难逆料,若终院拒绝,那港府便须思量是否直接向人大提请释法,以根治双非问题,惟此极可能再引起社会激烈争议与折腾.
法治是本港核心价值,惟双非问题亦是困扰本港民生社会的顽疾,既然行政措施无法治本,市民便须思量如何在两者中作出平衡取舍,在最大程度上维护香港利益.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。