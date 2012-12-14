港报社评: 释法根治双非,平衡法治民生--经济日报12月14日

港府昨请求终审法院就居港权寻求人大常委会澄清,底因是单靠行政手段不但无法根治双非婴问题,措施漏洞更已愈见明显,故须以法律方式治本.港府的方案恐已是对法治冲击最小的做法,市民须衡量是否接受个中利弊.

若要彻底解决双非便只有从法律的根本手,取消双非婴取得本港居留权,从而消除内地孕妇来港产子的诱因.然而,要用法律手段解决,就必然触及终院在2001年双非子女有居港权的判决,无可避免地对法治造成一定程度的冲击.

其中一个法律手段是修改基本法,惟中央认为双非源于本港终院错误诠释基本法与人大释法,基本法本身并无问题,故不应以修改基本法解套,更要避免造成先例,令本港政客肆意要求修改.

其二是由港府直接提请人大释法,但此有行政干预司法之嫌,对本港司法独立可能造成较大冲击,更恐重演1999年港府就居权案提请释法般,引起部分法律界人士与市民激烈反弹.

外界虽质疑此仍有行政干预司法,以及打开中央干预本港内部法律事宜之门,惟终院提请人大释法是基本法所规定,且终院法官可依专业判断是否提请,把好司法独立大关,是负面影响最小之途.

惟终院会否推翻昨日的我,接纳港府建议殊难逆料,若终院拒绝,那港府便须思量是否直接向人大提请释法,以根治双非问题,惟此极可能再引起社会激烈争议与折腾.

法治是本港核心价值,惟双非问题亦是困扰本港民生社会的顽疾,既然行政措施无法治本,市民便须思量如何在两者中作出平衡取舍,在最大程度上维护香港利益.