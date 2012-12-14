〔香港股市〕小幅低开,受中石化下滑拖累

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透香港12月14日电---香港股市周五开盘下跌,受中石化(0386.HK)下滑1.4%拖累,市场开盘不久将要公布汇丰中国12月制造业采购经理人指数初值.
恒生指数.HSI开盘跌0.2%报22,396.7点.恒生国企指数.HSCE跌0.4%.(完)
--编译 郑茵;审校 徐文焰
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路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。