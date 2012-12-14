重发-香港个股: 龙源电力配售新H股筹资29亿港元,早盘一度跌逾7%

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路透香港12月14日电---亚洲最大风力发电公司--龙源电力(0916.HK)周五称,该公司拟配售新H股筹资29亿港元,主要用于风电及太阳能发电项目,其股份早盘一度跌逾7%,惟高于配售价.

龙源电力在联交所一份声明中称,该公司与配售代理签订协议,拟按每股5.08港元,配售5.721亿股新H股,比例相当于经扩大后股本17.1%的股份;配售价较其周四收市价5.53港元折让约8.1%.

龙源电力称,"董事已考虑不同类型的集资活动,认为配售乃本公司最具效率方式募集额外资金的良机."

该公司拟将配售所得款项其中约50%用于中国陆上风力发电项目,约20%用于中国海上风力发电项目,约15%于境外风力及太阳能发电项目.瑞银UBSN.VX以及摩根士丹利(MS.N)负责是次配售安排.

龙源电力本月稍早公布其全资子公司发行本金总额4亿美元的高级永续证券,年利率5.25%.

该股今早一度跌逾7%,低探5.12港元.香港时间10:12,该股跌5.24%,报5.24港元;恒生指数.HSI则升0.37%.(完)

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