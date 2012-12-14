重发-香港个股: 龙源电力配售新H股筹资29亿港元,早盘一度跌逾7%

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(重发以修改标头)
路透香港12月14日电---亚洲最大风力发电公司--龙源电力(0916.HK)周五称,该公司拟配售新H股筹资29亿港元,主要用于风电及太阳能发电项目,其股份早盘一度跌逾7%,惟高于配售价.
龙源电力在联交所一份声明中称,该公司与配售代理签订协议,拟按每股5.08港元,配售5.721亿股新H股,比例相当于经扩大后股本17.1%的股份;配售价较其周四收市价5.53港元折让约8.1%.
龙源电力称,"董事已考虑不同类型的集资活动,认为配售乃本公司最具效率方式募集额外资金的良机."
该公司拟将配售所得款项其中约50%用于中国陆上风力发电项目,约20%用于中国海上风力发电项目,约15%于境外风力及太阳能发电项目.瑞银UBSN.VX以及摩根士丹利(MS.N)负责是次配售安排.
龙源电力本月稍早公布其全资子公司发行本金总额4亿美元的高级永续证券,年利率5.25%.
该股今早一度跌逾7%,低探5.12港元.香港时间10:12,该股跌5.24%,报5.24港元;恒生指数.HSI则升0.37%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。