《离岸人民币综述》2013年点心债市场可期,料广度及深度均获拓展

记者 李珊珊

路透香港12月14日电---第四季人民币汇价涨升,为沉寂一段时间的离岸人民币市场带来生机.展望2013年,在人民币国际化持续推进以及中国经济稳健回升双重支撑下,离岸市场仍有可期.

尽管明年度的离岸市场热度仍免不了受人民币升跌预期的牵动,但随着中国稳健推进人民币国际化进程以及资本市场逐步开放,离岸点心债初级市场料会吸引更多的国际发行主体进入,在广度及深度都获得拓展.

"人民币国际化,和中国资本帐开放提速,将是明年点心债市场两大主要推力."汇丰固定研究分析师赵鸣然说.

汇丰预估2013年点心债发行量将在2,800-3,600亿人民币,较今年迄今的约2,630亿元增长.

在广度方面,继不少重量级发行者下半年重返市场,行业人士预期,欧美经济仍存在不确定性,预料会有更多的海外投资人加大在中国的投资力度,其募资需求将为点心债市场带来机会.

点心债市场下月初可望迎来第一例外国政府债券.加拿大不列颠哥伦比亚省计划明年初发行多至5亿元人民币的点心债.其"AAA"发行人评等,预料将为离岸市场鲜少见到的高级别债券带来供给.

而人民币国际化的持续推进为点心债初级市场不断拓展深度.统计显示,11月份跨境贸易人民币结算额已达到3,038亿元人民币.中国央行与外国央行在推动跨境贸易人民币结算业务方面,也在不断加深合作.

最近一例即为,中韩双方央行将于本月稍晚通过银行向贸易企业贷出人民币和韩元,以用于贸易票据的结算.这是双方去年年底签署货币互换协议以来,政府通过具体措施鼓励人民币结算.[ID:nST0583691]

中国是韩国最大的出口市场,占韩国出口总规模的约四分之一.但以人民币或韩元进行支付的规模只约占3%,大部分交易仍以美元结算.

不过,市场人士亦指出,境内外资金流动渠道不均衡,离岸人民币资金池增长过度依赖汇率预期,令流动性仍是点心债市场发展的主要隐忧.

德银大中华策略师刘立男指出,监管单位应考虑让离岸市场参与境内回购,增加离岸市场资金供应渠道.此外,香港居民每日2万元人民币的兑换上限若能提高,亦有助于资金水位平稳增长.

欲浏览中国与其他地区签定货币互换协议,请点选(link.reuters.com/zur64t)

香港已发行人民币债券列表.............................请点选: [ID:nSH0122721]

香港跨境贸易人民币结算和存款资料一览.................请点选: [ID:nSH0121585]

中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览.................请点选: [ID:nSH0122443]

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

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账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 40,290.8 126

2. 渣打 19,438.5 75

3. 法巴 16,726.3 60

4. 中国银行 10,321.3 15

5. 德意志银行 6,988.5 27

**本周市场动态**

--台湾金管会表示,开放本地外汇指定银行(DBU)承作人民币业务,待货币清算机制启动之后,人民币存款、放款、汇款、贸易结算及理财商品即可开放承作,不需再经过申请.[ID:nL4T09O0HO]

--台湾央行总裁彭淮南表示,中国银行台北分行希望在一个月内开办人民币相关业务;未来有可能考虑将人民币纳入外汇存底.[ID:nST0586141]

--据汤森路透旗下IFR报导,加拿大不列颠哥伦比亚省正在香港为其首度推出离岸人民币举行路演.该省欲成为第一个发行点心债的外国地区政府.[ID:nST0586067](完)

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