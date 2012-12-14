〔香港房地产〕二手楼价结束三周下跌,惟短期调整尚未完结--中原地产

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港月12日14日电---据最新公布的中原城市领先指数(CCL),香港二手楼价结束连续三周的跌势,按周轻微反弹0.17%,惟预期短期楼价调整尚未完结.
中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出,政府10月底推出的"加强版"特别印花税及买家印花税生效后四星期,CCL累计下跌1.91%,而大型屋苑领先指数(CCL Mass)则跌0.87%,显示政府打压楼市,令楼价升势受阻.至于美国联储局本周四宣布推出新一轮的购债计划对本地楼市的影响,有待明年1月初公布的CCL才开始反映.
CCL最新报114.57点,按周升0.17%.黄良昇预期,短期CCL将在115点上下反覆.
今天公布的指数是根据12月3日至9日签订正式买卖合约的中原集团成交计算,当中有八成半的交易是在11月19日至25日签临时买卖合约,即10月27日买家印花税及加强版额外印花生效后的第四周.
CCL反映香港的二手住宅楼价,以1997年7月楼市顶峰为指数的基期,基期指数定为100.
以下为CCL过去12周的表现:
日期 CCL指数
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12/9 114.57
12/2 114.38
11/25 115.05
11/18 116.17
11/11 116.81
11/4 116.07
10/28 114.35
10/21 112.25
10/14 111.19
10/7 111.11
9/30 110.14
9/23 109.81 (完)
--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。