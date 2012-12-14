〔香港房地产〕二手楼价结束三周下跌,惟短期调整尚未完结--中原地产

路透香港月12日14日电---据最新公布的中原城市领先指数(CCL),香港二手楼价结束连续三周的跌势,按周轻微反弹0.17%,惟预期短期楼价调整尚未完结.

中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出,政府10月底推出的"加强版"特别印花税及买家印花税生效后四星期,CCL累计下跌1.91%,而大型屋苑领先指数(CCL Mass)则跌0.87%,显示政府打压楼市,令楼价升势受阻.至于美国联储局本周四宣布推出新一轮的购债计划对本地楼市的影响,有待明年1月初公布的CCL才开始反映.

CCL最新报114.57点,按周升0.17%.黄良昇预期,短期CCL将在115点上下反覆.

今天公布的指数是根据12月3日至9日签订正式买卖合约的中原集团成交计算,当中有八成半的交易是在11月19日至25日签临时买卖合约,即10月27日买家印花税及加强版额外印花生效后的第四周.

CCL反映香港的二手住宅楼价,以1997年7月楼市顶峰为指数的基期,基期指数定为100.

以下为CCL过去12周的表现:

日期 CCL指数

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12/9 114.57

12/2 114.38

11/25 115.05

11/18 116.17

11/11 116.81

11/4 116.07

10/28 114.35

10/21 112.25

10/14 111.19

10/7 111.11

9/30 110.14

9/23 109.81 (完)