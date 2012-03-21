〔基金观点〕加拿大顶尖基金经理Bushell减码加国股票,看好美国市场

* CI的Bushell减码加拿大股票,看好美国及全球股票

* 预计加拿大股市表现将持续落后美股

* 看好美国金融、石油服务、医疗及科技类股

路透多伦多3月20日电---加拿大首屈一指的基金经理Eric Bushell转而更为看好股市,但他指出,加拿大表现超越美国的时期已结束一段时日,而目前最好的投资标的则在加国以外地区.

CI Financial(CIX.TO)的Eric Bushell表示,指标多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE的权重过度倾向银行及能源类股,在此同时,他认为美国金融股估值较佳,且大宗商品的"超级循环"正在消退.他在2010年获选为晨星的10年最佳加拿大基金经理.

Bushell对路透表示,加拿大也缺乏其最大贸易伙伴--美国所拥有的竞争力、多元性及创新能力.他担任CI旗下Signature环球投资顾问团队的投资长,掌管逾300亿加元(303亿美元)资产.

根据汤森路透旗下基金分析公司理柏,截至2011年底为止,Bushell旗舰的CI Signature精选加拿大基金过去10年的年化报酬率约为7%.

该基金上月底时持有约四成的加拿大股票,而将近五成为美国及全球股票.

Bushell在今年初将逾两成现金部位中的半数再度进行投资,部份因欧洲央行大举注资入银行体系,纾缓再度爆发全球金融危机的疑虑.

全球股市即因而劲扬.但在涨升的过程中,多伦多证交所S&P/TSX综合指数表现落后标普500指数.SPX及其他主要指数,而许多人认为这种趋势会持续下去.

Bushell预测,在未来几个月内,市场会更具信心,因为私募股权企业加速买进上市公司.

但他认为这种情况会更常发生在加拿大以外的国家.私募股权买家通常青睐更稳定及防御性的企业,而非加国向来知名的景气循环企业.

尽管Bushell偏好部份加拿大油砂个股,但他提及其更偏向资本密集,而非传统的生产业者.他同时也看好与近海及深水市场有关的美国石油服务类股.

Bushell指出,就像许多加拿大投资者一样,他也急欲投资医疗保健及科技类股;而相较于美国市场,这类股票在多伦多市场仅占一隅之地.(完)