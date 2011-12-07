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货币新闻 | 2011年 12月 7日 星期三 08:54 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--12月7日-12月14日****

路透12月7日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------12月5日当周--------------------------------

12月7日(三)

1200 美国抵押贷款指数 12月2日当周 -- 576.4

再融资指数 -- 2,834.5

2000 美国消费者信贷(亿美元) 10月 增加70.0 增加73.9

12月8日(四)

1315 加拿大房屋开工(万户) 11月 20.00 20.76

1330 加拿大新屋价格 10月 +0.2% +0.2%

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月3日当周 39.5 40.2

初请失业金人数四周均值(万人) -- 39.575

续请失业金人数(万人) 11月26日当周 370 374

1500 美国趸售(批发)库存 10月 +0.3% -0.1%

趸售销售 +0.4% +0.5%

12月9日(五)

1330 加拿大贸易收支(亿加元) 10月 顺差6 顺差12.5

进口 385.5 384.7

出口 395.0 397.2

1330 加拿大劳动生产率(较前季) 第三季 -0.2% -0.9%

1330 美国国际贸易收支(亿美元) 10月 逆差435 逆差431.1

1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 12月初值 65.5 64.1

现况指数 78.0 77.6

预期指数 57.5 55.4

1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 12月2日当周 -- 120.9

----------------------------------12月12日当周--------------------------------

12月12日(一)

1900 美国联邦预算(亿美元) 11月 赤字1,440 赤字984.7

12月13日(二)

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月10日当周 -- -2.3%

1330 美国零售销售(较上月) 11月 +0.5% +0.5%

扣除汽车的零售销售(较上月) +0.5% +0.6%

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月10日当周 -- +3.2%

1500 美国企业库存 10月 +0.3% 持平

1915 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定 -- 0-0.25%

12月14日(三)

1200 美国抵押贷款指数 12月9日当周 -- --

再融资指数 -- --

1330 美国进口物价 11月 +0.4% -0.6%

出口物价 +0.3% -2.1%

1330 加拿大领先指标 11月 -- +0.2%

1330 加拿大制造业销售(较上月) 10月 -- +2.6%(完)

--编译 李婷仪;审校 郑茵

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