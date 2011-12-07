美国与加拿大经济指标预测--12月7日-12月14日****

欧洲企业：沃尔沃2016年获利和营收大增，2017年销量料将再创纪录
路透斯德哥尔摩2月8日 - 沃尔沃汽车集团(Volvo Car Group)周三公布，预计今年汽车销量将创纪录新高；沃尔沃稍早公布2016年获利和营收大增，中国吉利入主后所研发的新车型获得强劲需求，支持销售增长。
路透12月7日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------12月5日当周--------------------------------
12月7日(三)
1200 美国抵押贷款指数 12月2日当周 -- 576.4
再融资指数 -- 2,834.5
2000 美国消费者信贷(亿美元) 10月 增加70.0 增加73.9
12月8日(四)
1315 加拿大房屋开工(万户) 11月 20.00 20.76
1330 加拿大新屋价格 10月 +0.2% +0.2%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月3日当周 39.5 40.2
初请失业金人数四周均值(万人) -- 39.575
续请失业金人数(万人) 11月26日当周 370 374
1500 美国趸售(批发)库存 10月 +0.3% -0.1%
趸售销售 +0.4% +0.5%
12月9日(五)
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 10月 顺差6 顺差12.5
进口 385.5 384.7
出口 395.0 397.2
1330 加拿大劳动生产率(较前季) 第三季 -0.2% -0.9%
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 10月 逆差435 逆差431.1
1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 12月初值 65.5 64.1
现况指数 78.0 77.6
预期指数 57.5 55.4
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 12月2日当周 -- 120.9
----------------------------------12月12日当周--------------------------------
12月12日(一)
1900 美国联邦预算(亿美元) 11月 赤字1,440 赤字984.7
12月13日(二)
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月10日当周 -- -2.3%
1330 美国零售销售(较上月) 11月 +0.5% +0.5%
扣除汽车的零售销售(较上月) +0.5% +0.6%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月10日当周 -- +3.2%
1500 美国企业库存 10月 +0.3% 持平
1915 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定 -- 0-0.25%
12月14日(三)
1200 美国抵押贷款指数 12月9日当周 -- --
再融资指数 -- --
1330 美国进口物价 11月 +0.4% -0.6%
出口物价 +0.3% -2.1%
1330 加拿大领先指标 11月 -- +0.2%
1330 加拿大制造业销售(较上月) 10月 -- +2.6%(完)
--编译 李婷仪;审校 郑茵
路透斯德哥尔摩2月8日 - 沃尔沃汽车集团(Volvo Car Group)周三公布，预计今年汽车销量将创纪录新高；沃尔沃稍早公布2016年获利和营收大增，中国吉利入主后所研发的新车型获得强劲需求，支持销售增长。
路透2月8日 - 澳洲股市周三上涨，得益于金融股的推动，并追随美股升势。在澳洲央行对经济成长发表乐观看法后，市场仍保持正面基调。
路透台北2月8日 - 台湾股市周三平盘震荡后微收跌，中止连续三日涨势，盘中一度续探逾20个月新高。 分析师表示，指数拉高后引发获利了结卖压，预估大盘暂在9,500点附近横向盘整，在电子、金融族群轮流上 涨带动下，短线大盘有望缓步盘坚。 台湾加权股价指数 收跌0.12%至9,543.25点；盘中前高为2015年6月3日的9,645.48点；今日成交初 值 为1,060.02亿台币，上交易日修正后为957.10亿。 凯基投顾分析师张明祥表示，近期资金面反应苹果 新机提前拉货的消息，苹果概念股稍有出现轮 动行情，今日大盘也受鸿海 走强引领指数盘中续创波段新高，但随后引发获利了结卖压出笼，致指 数稍从高档小幅滑落，短线仍看好台股维持高档整理格局。 〞现在电子、金融族群良性轮动向上。〞他说。 兆丰投顾一不愿具名分析师也表示，尽管涨多族群略见获利了结卖需，不过股价表现落后族群则仍见补涨 ，凸显大盘仍续维持高档整理的动能，并未露出败象，若短线量能维持千亿台币左右