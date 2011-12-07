《台湾报摘》--工商时报12月7日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--担心欧债风暴造成经济衰退,全球降息风潮蔓延,继近期的巴西、泰国和中国後,澳洲央行周二宣布调降基准利率1码,这系连续第二个月降息,订周四召开决策会议的欧洲央行可望跟进.
* 其他:
--明年起外国企业来台第一上市柜及登录兴柜,将采无面额或面额不限10台币方式发行.金管会表示,外国企业为符合面额10元发行的规定,纷在第三地如开曼群岛设控股公司进行股权重组,以致被外界诟病外国企业来台第一上市都是开曼群岛的"抽屉公司",取消面额限制後可大幅解决此问题.
--玉山银行与台北市国税局间的债券前手息和解後再遭补税事件,再审判决国税局败诉.未来包括银行、证券、票券及保险等数百件债券前手息争讼,也将因玉山银再审判决结果,获得有利判决.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。