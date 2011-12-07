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亚洲 | 2011年 12月 7日 星期三 08:25 BJT

《台湾报摘》--工商时报12月7日

* 头版头条:

--担心欧债风暴造成经济衰退,全球降息风潮蔓延,继近期的巴西、泰国和中国後,澳洲央行周二宣布调降基准利率1码,这系连续第二个月降息,订周四召开决策会议的欧洲央行可望跟进.

* 其他:

--明年起外国企业来台第一上市柜及登录兴柜,将采无面额或面额不限10台币方式发行.金管会表示,外国企业为符合面额10元发行的规定,纷在第三地如开曼群岛设控股公司进行股权重组,以致被外界诟病外国企业来台第一上市都是开曼群岛的"抽屉公司",取消面额限制後可大幅解决此问题.

--玉山银行与台北市国税局间的债券前手息和解後再遭补税事件,再审判决国税局败诉.未来包括银行、证券、票券及保险等数百件债券前手息争讼,也将因玉山银再审判决结果,获得有利判决.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 林高丽

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