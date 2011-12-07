《台湾报摘》--工商时报12月7日

--明年起外国企业来台第一上市柜及登录兴柜,将采无面额或面额不限10台币方式发行.金管会表示,外国企业为符合面额10元发行的规定,纷在第三地如开曼群岛设控股公司进行股权重组,以致被外界诟病外国企业来台第一上市都是开曼群岛的"抽屉公司",取消面额限制後可大幅解决此问题.